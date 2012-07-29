مبارزه با هجمه‌ های فرهنگی غرب با ترویج فرهنگ قرآنی امکانپذیر است

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بصیرت، بصیرت افزایی و حضور جدی و آگاهانه در صحنه از دیگر راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی است.

وی همچنین اجرای امر به معروف و نهی از منکر را مناسب ‌ترین روش در احیای ارزشهای دینی دانست و اظهارداشت: اجرای این فریضه الهی نیز در کاهش منکرات و آسیبهای اجتماعی موثر بوده که باید به آن توجه ویژه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به آغازدوره ضمن خدمت پایه دوم ابتدایی آموزش و پرورش منطقه کلاچای اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای سند تحول بنیادین و با توجه به استقرار نظام جدید آموزشی 3 -3-6 دوره ضمن خدمت پایه دوم ابتدایی درسطح دبستانهای منطقه کلاچای آغاز شده است.

وی همچنین از برگزاری محفل انس با قرآن در آموزش و پرورش ناحیه یک رشت خبر داد و افزود: این مراسم در دبیرستان شاهد کمیل رشت برگزار شد.

نجف زاده ماه رمضان را فرصتی مناسب برای درک قرآن کریم دانست و گفت: قرآن کریم گنج های معرفت و خزائن علم الهی است.

وی یادآور شد: قرآن شمع هدایت، جوهر علم درایت و ضامن سعادت بشر در دنیا و آخرت است.