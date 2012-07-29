ارسال روزانه 50 هزار پیامک غافلگیرمان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری مدیر شبکه پویا که ریاست مرکز پویانمایی صبا را نیز برعهده دارد پیش از ظهر امروز با حضور حسین ساری و اهالی رسانه برگزار شد.

ساری در ابتدای این نشست با اشاره به این تعبیر امام راحل مبنی‌بر اینکه تلویزیون دانشگاه عمومی در کشور ایران است، اظهار کرد: رسانه ملی همواره تلاش می کند متناسب با نیاز اقشار مختلف دائما سبد رسانه‌ای را کامل کند، به ویژه از آن حیث که ما کشور گسترده‌ای هستیم و جمعیت کلان با اقوام گوناگونی داریم.

وی افزود: با توجه به رو به رشد بودن کشور ما نیازهای مردم نیز رشد می‌کند، بنابراین طی سال‌های گذشته شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی تاسیس شدند. در سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکزی به نام پویانمایی صبا داریم که در مجموعه تلویزیون مرکزی تخصصی است؛ چراکه انیمیشن معمولا تأثیرگذاری فوق العاده‌ای در مخاطب ایجاد می‌کند و فنی، تخصصی و پرهزینه است.

مدیر شبکه پویا با بیان اینکه مرکز صبا برنامه‌ریزی راهبردی دارد و بزرگترین هدف آن تبدیل شدن به قطب انیمیشن با موضوعات اخلاقی و دینی است، یادآور شد: انیمیشنِ پاک ایران نیازمند توسعه کمی و کیفی است و راه‌اندازی شبکه مستقل بخش انیمیشن یکی از راه‌های این ارتقاء است، به ویژه توجه به قشر کودک و نوجوان که آینده کشور به آن مربوط است، برای رسانه ملی جزو اولویت در برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود.

ساری شبکه دو تلویزیون را مختص به خانواده‌ها دانست و تصریح کرد: راه‌اندازی شبکه پویا با پشتوانه مطالعات دقیق و در یک عملیات جهادی انجام شد و ما پس از دو هفته پخش آزمایشی با حضور رئیس جمهوری شاهد افتتاح رسمی آن بودیم. این شبکه پیامد یک احساس نیاز بود و خوشبختانه از همان روز اول نیز استقبال خوبی از برنامه‌هایش شد.

وی ادامه داد: کمتر از یکماه از عمر پویا می‌گذرد و امیدواریم با نگاهی که مخاطب به این شبکه دارد هر روز جایگاه مناسب‌تری را از آنِ خود کرده و توجه مخاطب کودک و نوجوان را به اخبار آن معطوف کنیم.

مدیر شبکه پویا کمک به خانواده‌ها برای کم کردن دغدغه‌های تربیتی آنها را یکی از وظایف شبکه پویا قلمداد کرد و گفت: شبکه پویا یکی از حلقه های تربیتی کشور است و به بهینه پر کردن اوقات فراغت کودکان می اندیشد. این شبکه اکنون در تمام نقاط تهران قابل دریافت است و در مراکز استانی نیز در ساعاتی دریافت می شود. البته امیدواریم این شبکه هر چه زودتر سراسری شود.

ساری با بیان اینکه حجم پیامک ها در روزهای اول آنها را غافلگیر کرده، یادآور شد: علی رغم نبود هیچگونه اطلاع رسانی سیل پیامک ها به سمت ما سرازیر شد و از هفته اول روزی 50 هزار پیامک به شبکه می رسد.

وی با تاکید بر تلاش برای تبدیل شدن شبکه پویا به قطب انیمیشن دینی اظهار کرد: همه ما موظف به بسط معارف قرآن و اهل بیت(ع) هستیم در قرآن کریم صدها قصه داریم که نقطه آغاز کار انیمیشن نیز می تواند همین داستان ها باشد همینطور قرآن در غالب امثال مطالب فراوانی را مورد توجه قرار داده که هر کدام سوژه تولید یک اثر است.

مدیر شبکه پویا با اشاره به پخش کارتون های نوستالژیک از شبکه فارسی زبان پرشین تون تصریح کرد: ما نگران این شبکه نیستیم خانواده های ایرانی علاقه‌مندند فرزاندانشان انیمیشن پاک تماشا کنند و ما تولیدات فراوانی برای پخش خواهیم داشت. همه شبکه های تلویزیونی نیز روی ماهواره قرار می گیرند و قابل دسترس فارسی زبانان سراسر جهان هستند.

ساری در پاسخ به اینکه چرا برنامه ها تا ساعت 11 شب که کودکان باید خواب باشند ادامه دارد، گفت: در ساعات پایانی لالایی پخش می شود شبکه پویا از 8 صبح تا 11 شب پخش برنامه دارد و از ساعت 11 تا 12 نیز لالایی روی آنتن می رود البته بخش اصلی برنامه‌ها مربوط به 15 عصر به بعد است و 8 صبح تا این ساعت تکرار برنامه ها را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در تابستان روزها طولانی است و انتهای برنامه های شبکه پویا تنها 2 تا 3 ساعت با پایان روز فاصله دارد، خاطر نشان کرد: در نیمه دوم سال که روزها کوتاه تر هستند نیز برنامه ها با همین میزان فاصله از تاریکی هوا به پایان می رسد و این برای مخاطب خردسال مناسب است.

مدیر شبکه پویا یکی از راهبردهای جدی شبکه پویا را ظرفیت‌سازی معرفی کرد و ادامه داد: ما هیچ شرکت تولید انیمیشن سراغ نداریم که برای صبا کار نکند همینطور تامین در تلویزیون مثل تولید یک روند همیشگی است و هیچ مقطعی وجود ندارد که از تولید و تامین بی نیاز باشیم. ما سالی 360 ساعت انیمیشن در صبا تولید می کنیم که با توجه به ارزیابی میزان تولید پویانمایی بر حسب ثانیه، تولید روزانه یک ساعت ما را جزو کشورهای تولیدکننده انبوه در حوزه انیمیشن می کند همینطور از آثار جذاب خارجی که قابل استفاده باشد نیز خریداری خواهیم کرد.

ساری از فعالیت چند گروه برای نهایی کردن لوگوی شبکه خبر داد و یادآور شد: طبق اظهارنظر مخاطبان بهترین لوگو طی هفته های آینده نهایی خواهد شد. جمعیت خردسال ما چند برابر کشورهای اروپایی است بنابراین توجیه مناسبی برای این داریم که سرویس خردسال کودک در خبرگزاری ها راه اندازی شود ضمن اینکه ما هیچ وقت از فرم انیمیشن خارج نمی شویم، اما دیگر شبکه ها از انیمیشن به عنوان یکی از فرم های خود استفاده می کنند.