12 طرح توسعه بخش کشاورزی در مهدیشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگارمهر، پرویز میراخورلو ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه کشاورزی شهرستان مهدیشهر در محل سازمان جهاد کشاورزی این شهرستان با اشاره به تصویب 12 طرح توسعه بخش کشاورزی در این شهر، گفت: علاوه براین طرح ها پنج طرح مکانیزاسیون کشاورزی در کارگروه شهرستان برای دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 13 میلیارد و 335 میلیون ریال تصویب شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری دوره توجیهی سایت مشارکتی مدرسه در مزرعه ویژه محصول انار درجزین، برگزاری دوره آموزش مبارزه و پیشگیری بیماری تب کرمیه کنگو از برنامه این سازمان بوده، گفت: 120 نفر از دامداران شهرستان مهدیشهر برای دریافت وام به بانک های عامل معرفی شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهدیشهر همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی رهاسازی زنبورهای تریکوگراما خبر داد و گفت: تمدید 12 فقره پروانه بهره برداری تولیدات دامی، تکمیل 15 فقره پرونده طرح های کشاورزی برای کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان و شروع عملیات بستر سازی استخر مرغک شهمیرزاد از دیگر فعالیت های این سازمان در شهرستان مهدیشهر بوده است.

میراخورلو در پایان، اجرای یک کیلومتر جاده بین مزارع در منطقه فولادمحله، اتمام بازسازی و مرمت 20 رشته قنات، تصویب 30 طرح تولیدات گیاهی در کارگروه شهرستان را از فعالیت های دیگر این مدیریت نام برد.