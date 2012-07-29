سنگ نورد کرمانشاهی به دیواره های هیمالیا صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید امیری سنگ نورد کرمانشاهی به همراه تیم ملی ترانگو جمهوری اسلامی ایران موفق به صعود به یکی از بلندترین دیواره های سنگی جهان در رشته کوههای هیمالیای غربی در شمال شرق پاکستان به نام به برج بی نام ترانګو،مسیر اسلونیایی ها شد.



این دیواره بلند سنگی بخاطر ویژگیهای منحصر به فرد و زیبایی خاص خود به، دیوار نیم لیس، یا، دیواره بی نام معروف شده و دیواره نوردان تیم ملی کشورمان با صعود به آن نام خود را در فهرست معدود صعودکنندگان به این دیواره سنگی جهان ثبت کردند.



این دیواره سنگی که از دیواره های مشکل از نظر صعود محسوب می شود، به طور کاملا عمودی 1200 متر ارتفاع داشته و قله آن در ارتفاع 6239 متری از سطح دریا قرار گرفته است.



امیری به همراه 12 نفر از اعضای گروه دیواره نوردی کشورمان ظرف مدت 20 روز موفق به صعود و بازگشت موفقیت آمیز از این دیواره عظیم سنگی جهان شدند.



