صادرات لرستان و خلا شرکت حمل و نقل بین المللی/ مجوزی که از دست می رود

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساسی ترین زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع و صادرات در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن در آن کشور است به طوریکه یکی از ارکان مهم در این زمینه محسوب می شود.

از سوی دیگر امروزه به دلیل جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی کالاها، نیاز به خدمات حمل و نقل، نیازی روزافزون و امری گریزناپذیر است؛ موضوعی که در بازار رقابت کالاها می تواند قدرت رقابت پذیری هر کشور را افزایش دهد.

همچنین ارائه خدمات حمل و نقلی مناسب از نظر کیفیت، هزینه و زمان تاثیری غیرقابل انکار نه تنها در افزایش رقابت پذیری صادرکنندگان در بازارهای هدف کالاهایشان دارد بلکه بر کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز موثر خواهد بود.

با این تفاسیر این مقوله به نوبه خود بر رشد اقتصادی جوامع، ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت افزایش رفاه عمومی مردم تاثیرگذار خواهد بود.

از سوی دیگر کشورهایی که در مسیر کریدورهای بین المللی حمل و نقل قراردارند از این فرصت به عنوان یکی از فاکتورهای ایجاد درآمد، افزایش اشتغال و ارتقاء جایگاه خود در سطح بین المللی استفاده می کنند.

و اما استان لرستان به دلیل واقع شدن در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب کشور از یک سو و بهره مندی از موهبت خدادادی دسترسی آسان به مرزهای غرب کشور از جمله کشور عراق از سوی دیگر می تواند نقش بسیار فعالی در زنجیره تامین کالاهای استانهای مختلف و همچنین کشورهای منطقه ایفا کند.

این در حالیست که نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان به عنوان چالشی که سالهاست حوزه صادرات کالا در این استان را درگیر کرده است همچنان صادر کنندگان را آزار می دهد.

انتقادات پرشمار فعالان اقتصادی استان لرستان از نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان در نهایت منجر به دست بکار شدن متولیان امر شد تا با رایزنی های صورت گرفته مجوز ایجاد یک شرکت در استان لرستان دریافت شود.

این در حالیست که علی رغم پیگیری های صورت گرفته و اخذ مجوز این شرکت در اواخر سال 89 با فرصت سوزی های صورت گرفته همین یک مجوز استان نیز به دلیل عدم راه اندازی شرکت در آستانه لغو شدن قرار دارد، موضوعی که صادرکنندگان استان را نگران کرده است.

عدم استفاده از تنها مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان در حالی رخ می دهد که برای گرفتن همین یک مجوز رایزنیهای زیادی صورت گرفت ولی به راحتی این فرصت نیز در آستانه از دست رفتن است.

با توجه به مشکلات موجود در این زمینه و عدم ایجاد شرکت بین المللی حمل و نقل در استان کمیسیون بازرگانی، حمل و نقل و امور گمرکی اتاق بازرگانی خرم آباد از مسئولان امر خواست که در این رابطه پیگیری کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان نیز در پاسخ به به سؤال اعضاء کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف شرکت حمل و نقل بین المللی لرستان، با اشاره به نقش تسهیل کننده سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در حمل و نقل بین المللی گفت: سال 89 پیرو مصوبه سفر سوم ریاست جمهوری در خصوص کمک به ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی، موافقت ایجاد این شرکت را از سازمان مرکزی گرفتیم.

نصرت الله حیدری ادامه داد: در این راستا با وجود اینکه متقاضی ایجاد شرکت حمل و نقل در آزمون نمره لازم را کسب نکرد با وی همکاری لازم را صورت داده و مجوز را صادر کردیم.

وی افزود: ولی متأسفانه علی رغم همکاری های این اداره تاکنون متقاضی ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی لرستان، نتوانسته است سایر مجوزهای لازم را اخذ کند و مجوز شرکت نیز در حال اتمام است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان یادآور شد: چنانچه مشخص شود این شخص توانایی احداث این شرکت را ندارد مجوزش ابطال می شود و به متقاضیان جدیدی که در آزمون قبول شوند و شرایط و صلاحیت لازم را داشته باشند مجوز لازم داده می شود.

به هر روی به نظر می رسد با توجه به قرارگیری در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" باید موانع پیش روی تولید در استان و صادرات کالا رفع شود تا فعالان اقتصادی استان بتوانند از مزایای وجود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان بهره مند شوند.