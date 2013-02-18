گره کور 10 ساله باز شد/ پایان حبس خانگی تولیدات لرستان

به گزرش خبرنگار مهر، نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان مستعد و زرخیز لرستان چالشی است که صادرات این استان را در بن بست نگه داشته تا بارها مسئولان و متولیان امر از این موضوع انتقاد کنند که آخرین پرده از انتقادات در این زمینه به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برمی گردد تا حجت الله بیرانوند از کوتاهی های صورت گرفته در این زمینه انتقاد کند.

البته پیش از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان مسئولان دیگری نیز بودند که در کنار فعالان عرصه تجارت و بازرگانی استان از تبعات نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان فریاد سر دادند و خواستار پیگیری این موضوع شدند.

در این راستا در آخرین اظهار نظرهای امیدوارکننده مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی استان لرستان بارقه های امید برای فعالیت این شرکت شکل گرفت تا وی هفته آینده این شرکت در استان لرستان راه اندازی می شود.

مهران سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش حدود 10 ساله توانستیم شرکت حمل و نقل بین المللی استان لرستان را راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه این شرکت طی هفته آینده در استان لرستان به صورت رسمی راه اندازی می شود تصریح کرد: در حال حاضر نیز در مرحله شروع کار و ثبت سفارش کالا هستیم.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی استان لرستان با اشاره به اینکه این ثبت سفارش به مقصد کشورهایی مانند عراق و افغانستان صورت گرفته است عنوان کرد: برای شروع مطلوب کار امکانات و برخی تجهیزات را نیاز داریم.

سلیمی با اشاره به راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی استان لرستان در محل شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد تصریح کرد: در حال حاضر آمادگی افتتاح رسمی این شرکت را در استان داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ناوگان این شرکت حمل و نقل بین المللی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ناوگان مورد نیاز برای این شرکت از استانهای دیگر تامین شده است.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر لرستان خطوط حمل و نقل خارجی ندارد بیان داشت: تا زمان تامین ناوگان حمل و نقل در لرستان از ناوگان سایر استانها استفاده می کنیم.

به هر روی آنچه مسلم است یکی از اساسی ترین زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع و صادرات در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن در آن کشور است به طوریکه یکی از ارکان مهم در این زمینه محسوب می شود.

از سوی دیگر امروزه به دلیل جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی کالاها، نیاز به خدمات حمل و نقل، نیازی روزافزون و امری گریزناپذیر است؛ موضوعی که در بازار رقابت کالاها می تواند قدرت رقابت پذیری هر کشور را افزایش دهد.

این در حالیست که نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان به عنوان چالشی که سالهاست حوزه صادرات کالا در این استان را درگیر کرده بوده که امید می رود به قدم های برداشته شده شاهد باز شدن این گره کور ظرف هفته آینده باشیم.