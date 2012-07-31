  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

نرخ تورم در اسپانیا به بالاترین میزان خود از دسامبر گذشته تاکنون رسید

نرخ تورم در اسپانیا به بالاترین میزان خود از دسامبر گذشته تاکنون رسید

رسانه های خبری گزارش دادند که نرخ تورم در اسپانیا هم اکنون به بالاترین میزان خود از دسامبر گذشته تاکنون یعنی به میزان 2.4 درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، موسسه آمار ملی اسپانیا روز گذشته گزارش داد که نرخ تورم در ماه جولای با افزایش چشمگیر به 2.2 درصد رسیده است.

بر اساس شاخص تورم مصرف کننده  (CPI) افزایش نرخ تورم سالانه به دلیل افزایش قیمت دارو و محصولات پزشکی است.

شاخص تورم مصرف کننده در ماه مه و ژوئن پس از افزایش چشمگیر در ماه آوریل به دلیل افزایش قیمت توتون، تنباکو و برق به 1.9 درصد رسید.

درحالیکه پیشتر اعلام شده بود بخش بانکداری اسپانیا برای نجات از ورشکستگی به 62 میلیارد یورو کمک مالی اتحادیه اروپا نیاز دارند، این کشور هم اکنون خواستار کمک کمک مالی 100 میلیارد یورویی این اتحادیه شده است. 
 

کد مطلب 1662425

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