اعضای خانه مطبوعات استان هرمزگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده مدیرکل ارشاد هرمزگان عصر سه شنبه در ابتدای مراسم انتخابات ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه خانه مطبوعات در اطلاع رسانی مثبت و سازنده گفت : خانه مطبواعت ، خانه فرهنگ استان است که وظیفه اصلی نشر و اشاعه فرهنگ را بر عهده دارد.

وی استقبال حد اکثری فعالان مطبواعتی و اعضای خانه مطبواعت استان را شایسته تقدیر دانست و افزود : این اتحاد و همفکری اگر حفظ و تقویت شود بدون شک به زودی شاهد تحولات عظیم در عرصه اطلاع رسانی فعالیت های استان خواهیم بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد: انجام فعالیت های اطلاع رسانی و سیاستگذاری در این حوزه باید عمیق و عالمانه باشد زیرا نتیجه فعالیت ها مورد قضاوت آیندگان و نسل های آینده قرار خواهد گرفت و هر گونه خلل و کوتاهی در اطلاع رسانی زیان های بسیاری به همراه خواهد داشت.

مریدی زاده فضایی آرام و بدون تنش را در جهت توسعه مطبواعت و رسانه های استان هرمزگان ضروری دانست و تصریح کرد : یکی از مهمترین وظایف خانه مطبواعت ایجاد همگرایی ، همدلی ، اتحاد و همراهی در میان فعالان مطبواعتی و رسانه های استان است.

وی وظیفه خطیر سربازان عرصه اطلاع رسانی را بسیار حساس و خطیر دانست و اذعان داشت : با توجه به شرایط بسیار خاص استان هرمزگان به عنوان قطب تجارت ، اقتصاد و صنعت کشور ، حساسیت های اطلاع رسانی آن بسیار بالا است.

در ادامه انتخابات خانه مطبواعت استان هرمزگان برگزار شد و محمد نعمتی ، راضیه میرزایی سردره از مدیران مسئول و فاطمه رکن الدینی، محمد حسین رفیعی و فروغ مسلم زاده از گروه روزنامه نگاران، سید هادی موسوی از گروه سرپرستی های روزنامه های سراسری و شیرزاد عزتی از گروه مدیران خبرگزاری در ترکیب هیات مدیره خانه مطبوعات هرمزگان قرار گرفتند همچنین در گروه بازرسان اعظم رام و علی نظری انتخاب شدند.

گفتنی است معصومه قاسمی و پرستو سهرابی به عنوان اعضای علی البدل گروه روزنامه نگاران و سرپرستی های روزنامه های سراسری انتخاب شدند و علی زارعی نیز به عنوان علی البدل گروه بازرسان انتخاب شدند.