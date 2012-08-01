لزوم تقویت برنامه تغذیه با شیر مادر/ درصد تغذیه با شیرمادر در کردستان 37 درصد است

دکتر مهدی ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته جهانی تغذیه با شیر مادر امسال با شعار مرور اقدامات گذشته برای برنامه ریزی آینده نامگذاری شده است.

وی اعلام کرد: نامگذاری شعار امسال بر ارزیابی و تجزیه و تحلیل فعالیت های انجام شده در 20 سال گذشته در مورد تغذیه شیرخواران و اقدام در جهت رفع کاستی ها با درس گرفتن از گذشته لازم است.

مدیر گروه واحد بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: یادآوری وقایع 20 سال گذشته در مورد تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال و ارزیابی وضعیت اجرای استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال از جمله اهداف نامگذاری شعار امسال این هفته است.

ذکایی جشن گرفتن موفقیت ها و دستاوردهای ملی، منطقه ای و جهانی و نشان دادن کار ملی در سطح جهان، فراخوان برای اقدام در جهت رفع کاستی های موجود در سیاست و برنامه های تغذیه با شیر مادر و استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران و جلب توجه عموم به وضعیت برنامه های تغذیه با شیر مادر و استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران از دیگر اهداف نامگذاری شعار امسال ذکر کرد.

وی عنوان کرد: برای دستیابی به اهداف مذکور برنامه بزرگداشت ترویج تغذیه با شیرمادر در سال جاری با تقویت محورهای فعالیت شعار سال گذشته برگزار می شود.

مدیر گروه واحد بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی کردستان بررسی وضعیت موجود اجرای برنامه شیرمادر و برنامه ریزی دقیق برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برنامه و حمایت از مادران در دوران شیردهی بسیار ضروری است.

ذکایی با اشاره به اینکه 20 سال قبل اولین بسیج بزرگداشت هفته جهانی شیرمادر با شعار "نهضت بیمارستان های دوستدار کودک" برگزار شد، عنوان کرد: در طول این 20 سال اقدامات زیادی در جهان صورت گرفته است و اکنون باید علاوه بر توجه و درک موفقیت های گذشته باید برنامه ریزی اساسی تری برای انجام فعالیت های بیشتر برای حمایت از زنان و کودکان آنها شود.

وی اعلام کرد: اقداماتی در راستای حمایت از تمامی زنان برای تغذیه مطلوب و مراقبت از شیرخواران و کودکان خردسال آنها انجام شود.

مدیر گروه واحد بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه گسترش و تقویت فعالیت های برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر در کل کشور مورد توجه است، بیان کرد: بایستی با هماهنگی درون و برون بخشی، از تمامی ظرفیت های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای این امر مهم استفاده شود.

ذکایی اعلام کرد: وضعیت شاخص های شیر مادر در سطح جهان، ایران و حتی استان کردستان نشان دهنده این است که تقویت برنامه های ترویج تغذیه با شیر مادر باید همچنان ادامه یافته و آموزش چهره به چهره مادران باردار و زایمان کرده به روش های مختلف مد نظر برنامه ریزی های سالیانه صورت گرفته شود.

وی با بیان اینکه در کشور های در حال توسعه، پیشرفت در تغذیه انحصاری با شیر مادر زیاد قابل توجه نبوده است، اظهار داشت: تغذیه انحصاری با شیرمادر در این کشورها از 32 درصد در سال 1995 به 39 درصد در سال 2010 رسیده و تنها حدود هفت درصد افزایش نسبی داشته است.

مدیر گروه واحد بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی در سال 1384درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر در استان کردستان 37.3 درصد بوده که از میزان کشوری در آن سال 27.9 درصد بیشتر بوده است، افزود: برای ارتقای شاخص های تغذیه با شیرمادر در استان افزایش کمی و کیفی آموزش های ترویج تغذیه با شیر مادر به ویژه در دوران بارداری و بلافاصله حین زایمان در بیمارستانهای دوستدار کودک و تقویت عملکرد مراکز مشاوره شیر دهی لازم است.

ذکایی در پایان بیان کرد: برای ارتقای شاخص تغذیه با شیر مادر در استان می توان به برنامه ریزی به منظور تغییر رفتار در جامعه در راستای افزایش توانمندی مردم و ارتقای سواد سلامت جامعه همگام با تجزیه و تحلیل باورها و رسوم و سنت ها، به اشتراک گذاشتن پیام های موثر در تقویت و توانمند سازی جامعه و حمایت از حقوق مادران شیرده به ویژه مادران شیرده شاغل انجام شود.