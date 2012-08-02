هشدار وزارت کشاورزی آمریکا / نیمی از ایالات متحده گرفتار بلایای طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت کشاورزی آمریکا نام 220 بخش دیگر از ایالت های این کشور را به لیست مناطق در معرض بلایای طبیعی اضافه کرد.

با این اقدام نیمی از یک هزار و 584 بخش موجود در 32 ایالت آمریکا به دلیل خشکسالی در لیست مناطق بلایای طبیعی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، آمریکا با بدترین خشکسالی خود ظرف یک دهه گذشته روبرو است و همین امر موجب شده تا تولید محصولات کشاورزی این کشور با کاهش چشمگیری مواجه شود.

بر همین اساس بخش هایی از ایالت های آرکانزاس، جورجیا، آیووا، ایلنویز، ایندیانا، کانزاس، میسی سیپی، نبراسکا، اوکلاهاما، داکوتای جنوبی، تنسی و ویومینگ به دلیل خشکسالی در لیست "مناطق بلایای طبیعی" قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش،وزارت کشاورزی امریکا بصورت هفتگی گزارش هایی درباره خشکسالی در مناطق مختلف ایالت های آمریکا تهیه کرده و از طریق آن نام کشاورزان و تولید کنندگانی را که به دلیل خشکسالی متضرر شده اند برای دریافت کمک از جمله وام کم بهره به موسسات مالی و بانک ها معرفی می کند.

به دلیل بروز خشکسالی در امریکا، کارشناسان هشدار داده اند بهای محصولات کشاورزی از جمله گندم در بازارهای جهانی افزایش می یابد.

خشکسالی در آمریکا با توجه به آنکه در حدود 30 درصد از غلات جهان در این کشور تولید می شود می تواند شوک بزرگی به بازارهای جهانی وارد کند. در همین رابطه کارشناسان هواشناسی امریکا روز پنجشنبه اعلام کردند خشکسالی ماه ژوئن در این کشور، که در بیست و پنج سال گذشته سابقه نداشته است، به زودی پایان نمی یابد.

این کارشناسان با اشاره به دمای بسیار بالای مناطق بحرانی، اعلام کردند هوای خشک ماههای آتی باعث خواهد شد این خشکسالی همچنان ادامه پیدا کند.جِیک کراچ، کارشناس آب و هوا در سازمان ملی اقیانوس شناسی و جوی امریکا از احتمال وخامت وضع آب و هوا در آینده ای نزدیک سخن گفت.

بر اساس پیش بینی های هواشناسی امریکا در ماه آگوست، میانگین دمای هوا در تمام مناطق امریکا بیش از حد معمول بوده و سطح بارش باران نیز پایین تر از حد متعارف آن خواهد بود.