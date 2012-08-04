کودک یتیمی که نابغه قرآنی شد/ خوانش قرآن با اشاره چشم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی خان حافظ قرآن کریم و تبعه پاکستانی و مقیم قم است که در قالب کاروان نور به گلستان سفر کرده است، تنها 15 سال سن دارد و طی 9 ماه حافظ کل قرآن کریم شده است و اکنون با 51 روش از آیات قرآنی بهره می گیرد.

وی که مشغول تحصیل حوزوی و دانشگاهی است از 10 سالگی شروع به حفظ قرآن کریم کرده و به مدت 9 ماه حافظ کلام نورانی وحی شد.

نابغه قرآنی جهان اسلام که در سه سالگی از نعمت پدر محروم شده است، عنوان کرد: خداوند عالم نعمت هایی به انسان عطا کرده و تا زمانیکه انسان از این نعمات بهره مند است قدرش را نمی داند.

محمد تقی خان یکی از این نعمات را والدین و پدر و مادر دانست و گفت: دلم می خواست کاری کنم تا به پدرم خدمت کرده باشم و روحش شاد شود و به این دلیل بهترین کار را در حفظ قرآن کریم دیدم و ثواب حفظ قرآن را به روح پدرم هدیه کردم.

وی افزود: اکنون احساس می کنم هر چه دارم از دعاهای پدر و مادرم است.

نابغه قرانی جهان اسلام، برادرش محمد نقی خان را که در برنامه کاروان نور نیز همراش حضور دارد، مشوق اصلی اش در حفظ قران کریم نام برد و گفت: مادرم نیز در این راه کمک زیادی به من کرده است.

وی به تاثیرات حفظ کلام الهی اشاره کرد و گفت: قرآن کلام الله است و بعد از حفظ آن احساس می کنم که خداوند دارد با من صحبت می کند و در حدیث نیز آمده است اگر کسی بخواهد خداوند با او صحبت کند قران بخواند و اگر می خواهد با خدا صحبت کند نماز بخواند.

محمد تقی خان عنوان کرد: همچنین با حفظ کلام الله مجید احساس می کنم که یک نور در قلب من است و علاوه بر این قرآن آداب زندگی است و درباره هر چیزی که می بینم و یا می شنوم آیه ای در ذهنم تداعی می شود.

نابغه قرآنی جهان اسلام با اشاره به شیوه هایی که در زمینه حفظ و قرائت قران کریم بکار می برد گفت: 51 روش مختلف است که مورد استفاده قرار می دهم، برخی مربوط به صفحات، ترجمه قرآن در چهار زبان اردو، فارسی، عربی و انگلیسی و برخی نیز مربوط به اشارات است.

به گزارش مهر، از جمله روشهایی که محمد تقی خان به کار می برد این است که کافی است شماره صفحه قرآن را به او بگویید تا شروع به قرآئت آیه قرآن کند و همه این تواناییها را محمد تقی خان ناشی از اعجاز کلام وحی می داند.

محمد تقی خان که از او به عنوان یکی از نوابغ جهان اسلام یاد می شود، متولد 1377و اهل شهر لاهور پاکستان است.



وی حافظ و قاری قرآن کریم است که با استفاده از روش های مختلف از جمله روش بازگشت ۳۰۰ و ۴۰۰ صفحه‌ای به صفحات گذشته، قرائت آیات ابتدایی آن صفحات، حفظ به روش تسلسل آیات و اجرای آن همراه با حاضران (شبیه مشاعره در ادبیات فارسی)، تلاوت آیات تنها با اشاره چشم و حرکت چهره و همچنین پاسخ به سئوال حاضران و بیان سوره قرآن صرفاً با شنیدن نام فرد سئوال کننده و کلمه مورد نظر وی، تعجب و تحسین حاضران را برانگیخت.



وی در سن 10 سالگی کار حفظ قرآن را آغاز و در 11 سالگی به اتمام رسانده است.



این حافظ و قاری قران کریم قادر به ترجمه و قرائت آیات نورانی قرآن به زبانهای فارسی، انگلیسی – عربی و اردو است و تا کنون در مسابقات مختلف حفظ و قرائت قرآن کریم در سطح کشورهای اسلامی شرکت و موفق به کسب عنوان های برتر مسابقات شده و هم اکنون برای تحصیل علوم دینی ساکن شهر قم است.



محمد تقی خان می تواند با استفاده از 51 روش متنوع از جمله بیان ترتیب نزولی سوره ها، بیان مکی یا مدنی بودن سوره ها، توانایی پاسخگویی به سوالاتی در زمینه شماره صفحات قرآن، علت اسم گذاری این سوره ها، بیان معانی و علت نامگذاری سوره ها، توانایی بر بیان تعداد کاربرد کلمات در قرآن، توانایی تلاوت آیات ابتدایی هر صفحه دارد.



توانایی در قرائت ابتدا و انتهای صفحات قرآن به صورت ضربدری، توانایی در بیان آیات موضوعی مانند رسانه، انقلاب، آیه غدیر، آیه ولایت؛ مسائل اجتماعی و ...،روش های مختلف مربوط به کلمات و حروف قرآن کریم، توانایی در یافتن کلمات گوناگون و بیان تعداد کاربرد، توانایی در پاسخ به ترجمه قرآن، توانایی در یافتن آیات بر اساس ترجمه آنها و توانایی در مشاعره با آیات قرآن کریم به سوالات قرآنی علاقمندان در موضوعات مختلف پاسخ دهد.