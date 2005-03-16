اجراي طرح وكيل اجباري نياز به تصويب قانون جديد ندارد

جمال كريمي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : بر اساس ماده 32 رييس قوه قضاييه مي تواند در هر حوزه قضايي امكانات لازم را براي در اختيار گذاشتن وكيل براي مردم فراهم كند ، بنابراين در قانون استفاده اجباري از وكيل به نوعي مطرح شده و نيازي به تصويب قانوني جديد در اين باره نيست .

وي افزود : طبق ماده 31 وكلا بايد تلاش كنند تا قبل از طرح دعوا و ارائه دادخواست به دادگاه دعوا را با صلح و سازش پايان دهند و در صورتي كه به صلح منجر نشد در دادخواست تلاش خود را در جهت صلح قيد كنند بنابراين وكلا طبق قانون مكلف هستند در هر پرونده اي در جهت سازش اقدام كنند و در صورت رعايت اين امر اقدام موثري در كاهش مرافعات خواهد بود .

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد : طرح وكيل اجباري بزودي در يكي از شهرستانهاي استان كشور به صورت آزمايشي انجام خواهد شد .

گفتني است عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي چندي پيش اجراي طرح استفاده از وكيل اجباري را منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي عنوان كرده بود.