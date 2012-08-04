نمایشگاه دستاوردهای دولت در شمیرانات برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاریجانی ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان شمیرانات افزود: همزمان با هفته دولت نمایشگاهی از دستاوردهای دولت دهم و نهم از سوی دستگاهها برگزار و خدمات دهی دولت عدالت محور به مردم اطلاع رسانی می شود.

وی گفت: ادارات شهرستان دستاوردهای دولت را با نوآوری و طرح ایده های جدید در نمایشگاههای اطلاع رسانی دستاوردهای دولت اطلاع رسانی کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان شمیرانات ادامه داد: اطلاع رسانی از عملکرد دولت و دستاوردهای آن از وظایف دستگاههاست و باید به شکل صحیح انجام شود.

افزایش 400 درصدی پروژه های عمرانی در شمیرانات

وی یادآور شد: فزایش 300 تا 400 درصدی پروژه های عمرانی، افزایش اشتغالزایی شهرستان از جمله عملکرد دولت در شمیرانات است.

وی با اشاره به حضور بسیاری از نخبگان ملی در این شهرستان افزود: برنامه های خوبی برای نخبگان علمی، ورزشی و هنری شهرستان برنامه ریزی شده است که باید این برنامه ها به مردم اطلاع رسانی شود.

برپایی نمایشگاه دولت در آستان مقدس امامزاده صالح(ع)

معاون برنامه ریزی فرماندار شهرستان شمیرانات نیز در این نشست گفت: به منظور اطلاع رسانی از پروژه های دولت، نمایشگاهی از دستاوردهای دولت به مدت سه روز در آستان مقدس امامزاده صالح(ع) برگزار می شود.

محمد توکلی افزود: دستگاهها با ایده های خوب باید بتوانند فعالیتهای مثبت اداره مربوطه را اطلاع رسانی کنند.

وی بیان کرد: روابط عمومی، واحدی قوی در ادارات است که باید با تمام توان خود بتواند فعالیتهای ادارات را اطلاع رسانی کند.