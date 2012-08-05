رشد هشت درصدی جابجایی کالا در گلستان

محسن عامریون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمار دریافتی از سیستم مدیریت کنترل بارنامه میزان 1 میلیون و 734 هزار و918 تن بار طی 159 هزار و 595 سرویس از مبادی مختلف شهرستان های استان به سایر مقاصد درون و برون استانی جابجا شده اند که این تناژ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد هشت درصدی را نشان می دهد.



وی اظهار داشت: در این جابجایی حدود هفت هزار و 900 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی و تلاش بیش از 12 هزار راننده مشارکت داشته اند که متوسط عمر این ناوگان حدود 13 سال اعلام می شود.

عامریون در ادامه اظهار داشت ؛ وضعیت حمل و نقل کالای استان گلستان به جهت کشاورزی بودن منطقه و همچنین شرایط آب و هوایی و نوع محصولات کشاورزی من جمله گندم ، جو وکلزا از اهمیت استراتژیکی خاصی برخوردار بوده که با مدیریت و برنامه ریزی دقیق و به کمک ظرفیت های حمل و نقلی مطلوب استان در زمانی محدود از مزارع به مراکز مکانیزه تخلیه حمل می شوند.

وی در پایان افزود : از کالاهای عمده حمل و نقل شده به غیر از گندم، جو و کلزا میتوان به آجر ، آرد ، زغال سنگ ، نئوپان ، سیمان ، کنجاله و فرآورده های نفتی اشاره کرد.