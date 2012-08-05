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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

عامریون:

رشد هشت درصدی جابجایی کالا در گلستان

رشد هشت درصدی جابجایی کالا در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: بیش از یک میلیون و 700 هزار تن کالا توسط بیش از 150 هزار سفر درون و برون استانی در 4 ماهه سال 1391 از مبادی شهرستان های استان جابجا شدند که رشد هشت درصدی را نشان می دهد.

محسن عامریون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمار دریافتی از سیستم مدیریت کنترل بارنامه میزان  1  میلیون و 734 هزار و918  تن بار طی 159 هزار و 595 سرویس از مبادی مختلف شهرستان های استان به سایر مقاصد درون و برون استانی جابجا شده اند که این تناژ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد هشت درصدی را نشان می دهد.
 
وی اظهار داشت: در این جابجایی حدود هفت هزار و 900  دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی و تلاش بیش از  12  هزار راننده مشارکت داشته اند که متوسط عمر این ناوگان حدود 13 سال اعلام می شود.

عامریون در ادامه اظهار داشت ؛ وضعیت حمل و نقل کالای استان گلستان به جهت کشاورزی بودن منطقه و همچنین شرایط آب و هوایی و نوع محصولات کشاورزی من جمله گندم ، جو وکلزا  از اهمیت استراتژیکی خاصی برخوردار بوده که با مدیریت و برنامه ریزی دقیق و به کمک ظرفیت های حمل و نقلی مطلوب استان در زمانی محدود از مزارع به مراکز مکانیزه تخلیه حمل می شوند.
 
وی در پایان افزود : از کالاهای عمده حمل و نقل شده به غیر از گندم، جو و کلزا میتوان به  آجر ، آرد ، زغال سنگ ، نئوپان ، سیمان ، کنجاله و فرآورده های نفتی اشاره کرد.
کد مطلب 1665986

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