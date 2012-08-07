سکوت ژاپنی ها در سالگرد حمله آمریکا/تاکید بر نابودی تسلیحات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دو عملیات اتمی بودند که در زمان جنگ جهانی دوم به دستور "هری ترومن" رئیس جمهور وقت آمریکا علیه ژاپن انجام شدند.

در این دو عملیات، دو بمب اتمی به فاصله ۳ روز بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد که باعث کشتار گسترده شهروندان این دو شهر شد. پس از این دو بمباران، دولت ژاپن نیز تسلیم شد.

حدود ۲۲۰ هزار نفر بر اثر این دو بمباران اتمی جان باختند که بیشتر آنان را غیرنظامیان تشکیل می‌دادند. بیش از نیمی از قربانیان بلافاصله هنگام بمباران کشته شدند و بقیه تا پایان سال ۱۹۴۵ بر اثر اثرات مخرب تشعشعات رادیواکتیو جان خود را از دست دادند.

بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی تا به امروز تنها موارد استفاده جنگی از تسلیحات هسته‌ ای در جهان است.

در همین حال آسوشیتد پرس، می نویسد: حدود 50 هزار نفر از مردم ژاپن امروز دوشنبه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان حمله اتمی آمریکا در سال 1945 در پارک صلح هیروشیما گرد هم آمدند.

حمله اتمی آمریکا به شهر هیروشیما باعث ویرانی بیشتر این شهر و کشته شدن 140 هزار نفر شد. دومین بمب گذاری در روز نهم آگوست در همان سال در ناکازاکی باعث کشته شدن دهها هزار نفر و تسلیم ژاپن به متحدان در جنگ جهانی دوم شد.

این مراسم با حضور نمایندگان 70 کشور و به صدا در آوردن زنگ یک معبد و یک دقیقه سکوت آغاز شد. همچنین چندین دسته گل مقابل شعله دائمی هیروشیما که در مرکز این پارک قرار دارد، گذاشته شد.

"کازومی ماتسویی" شهردار هیروشیما نیز گفت : ژاپن باید نقش بیشتری را در تلاشها برای خلع سلاح جهانی ایفا کرده و از رهبران جهان خواست تا با آمدن به این شهر به صلح جهانی بیندیشند.

وی افزود: فاجعه هسته ای فوکوشیما در سال گذشته نشان داد که فناوری هسته ای حتی اگر برای اهداف مسالمت آمیز مورد استفاده قرار گیرد، خطرناک است.

شهردار هیروشیما از دولت ژاپن خواست تا از منابع انرژی که ایمن و بی خطر بوده، استفاده کنند.

کازومی ماتسویی گفت: معتقدیم که تقاضای عدم استفاده از تسلیحات هسته ای به زودی از هیروشیما خارج شده، کل جهان را دربرمی گیرد و ما را به سوی صلح جهانی سوق می دهد.

وی با اشاره به اینکه اکثر بازماندگان حمله اتمی آمریکا به هیروشیما هم اکنون 78 ساله بوده، اعلام کرد: این شهر تلاشهای خود را برای ارائه کمکهای بهداشتی به بازماندگان افزایش داده است.

شهردار هیروشیما در این مراسم گفت با فاجعه بزرگی که در نیروگاه هسته ای رخ داد، فراموش کردن این مسئله برای بشریت دشوار شده است.

"یوشیهیکو نودا" نخست وزیر ژاپن گفت : ژاپن باید تجارت خود را به نسلهای بعدی منتقل کرده تا درسهای حمله هیروشیما هرگز فراموش نشود.

خبرگزاری فرانسه نیز در همین حال می نویسد: همزمان با گسترش موج احساسات ضد هسته ای در پی فاجعه فوکوشیما، دهها هزار نفر از مردم ژاپن امروز دوشنبه یاد و خاطره قربانیان را گرامی داشتند.

به نوشته این رسانه غربی، بازماندگان، خویشاوندان و مقامات دولتی ژاپن و هیئتهای خارجی در این مراسم شرکت کردند.

"آنگلا کین" نماینده ارشد امور خلع سلاح سازمان ملل با قرائت پیامی از سوی "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل گفت: در این روز، در این شهر، بار دیگر اعلام می کنم که هرگز نباید حمله هسته ای دیگر در جهان روی دهد.

وی تاکید کرد: چنین تسلیحاتی هیچ جایگاه قانونی در جهان ما ندارد، حذف چنین تسلیحاتی به لحاظ اخلاقی درست بوده و یک ضرورت علمی در حمایت از بشریت است.

بر اساس گزارش شینهوا ، مردم هیروشیما در این مراسم بر حذف تمام زرادخانه های هسته ای تاکید کرده و خواستار جهان عاری از سلاح هسته ای شدند.

گفته می شود که "جان روس" سفیر آمریکا در ژاپن نیز به عنوان نماینده آمریکا در این مراسم شرکت کرده بود.