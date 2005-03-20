آمادگي براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي حرم رضوي در مشهد

عليرضا علوي معاون امكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود :براي اولين بار برنامه هاي ويژه آستان قدس در خصوص زائران نوروزي سال 84 به 4 مرحله تقسيم شده و برنامه ريزي لازم در اين خصوص صورت گرفته است.

علوي تسريع كرد: 12 ميليارد توامن اعتبار به حوزه اين معاونت در سال 84 اختصاص يافته است كه 5/1 ميليارد تومان صرف نظارت و بهداشت اماكن متبركه خواهد شد و با 250 ميليون تومان هزينه خريد بهترين گلاب ايراني و اسانس هاي خارجي و تطهير و عطر فشاني حرم رضوي انجام خواهد شد.

معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوي اظهار داشت : 5/3 ميليون زائر در ايام تعطيلات نوروزي به مشهد سفر خواهند كرد و افزود : به تناسب جمعيت زائري كه وارد حرم مطهر مي شود براي پذيرايي آماده شده ايم.

وي اظهار داشت : در سال جديد مراكز گمشدگان از دو مركز به ده مركز افزايش مي بابد و توزيح بليط مهمانسراي حضرت نيز توسط 3 گروه همه روزه در سطح شهر بويژه نقاط زواري اجرا خواهد گرديد.