وجود جوانان عامل پویایی مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عباس مطهری، صبح چهارشنبه در نشستی با ائمه جمعه و جماعات شهرستان شاهرود، اظهار داشت: مسجد از ابتکارات اسلام، خانه خدا و مردم، جایگاه عبادت، پایگاه سیاست و تصمیم‏گیری‌های مهم و جایگاه بحث علمی و کسب علم، دانش و معرفت است.

وی با تاکید بر آمیختگی مسجد با جامعه افزود: مسجد مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد با جامعه است.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود، ایجاد طراوت در مسجد را از مهمترین وظایف ائمه جماعات عنوان کرد و افزود: نقطه جذب و حلقه اتصال افراد در مسجد امامان جماعت هستند که باید با خودسازی طراوت و شادابی را در مسجد و بین افراد حاضر ایجاد کنند.

مطهری ضمن تاکید بر اینکه حضور جوانان در مساجد باعث کسب معرفت می شود، تصریح کرد: مسجد باید ارتباط خود را با نسل جوان و همچنین نونهالان بیشتر کند.

وی با تاکید بر برنامه‌های محوری بسیج تصریح کرد: شجره طیبه صالحین و هیئت‌های امر به معروف از برنامه‌های مهم بسیج در پایگاه‌های مقاومت است و باعث ایجاد معرفت دینی، بصیرت سیاسی و تاثیرگذاری بر جامعه است.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود بیان داشت: مسئولیت هیئت‌های امر به معروف بر عهده امام جماعت مسجد است و باید با تشکیل جلسات، معروفات کمرنگ شده در محله را شناسایی و منکرات گسترش یافته، شناسایی و اولویت‌بندی شده و توسط هیئت امربه معروف پایگاه پیگیری شود.

مطهری در پایان ضمن تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی مدیر اسلامی نیاز دارد،‌ اظهار داشت: ما می‌خواهیم بر جهان تاثیرگذار باشیم.