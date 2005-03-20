سفره هفت سين با زمزمه دعاي مادران شهدا در شلمچه

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر اين مطالب را سيد مرتضي خليلي دبير اجرايي هيات امناي مشهد شهيدان شلمچه اعلام كرد و افزود: مراسم رسمي تحويل سال نو در مناطق عملياتي در مشهد شهيدان شلمچه برگزار مي گردد و به ياد سال تحويل هاي ايام فاع مقدس در سنگرهاي عاشقي بر روي پارچه سبزي بر سر مزار شهيدان گمنام شلمچه، هفت سين جبهه و هفت سين سنتي چيده خواهد شد و دعاي تحويل سال را مادران شهيدان زمزمه خواهند كرد.

وي گفت: در هفت سين جبهه، سنبه (وسيله پاك كردن تفنگ)، سيم خاردار بياد عبور از موانع دشمن، سيم چين بياد دلاوران تخريب و خط شكنان، سرنيزه، سربند بياد لحظه هاي سراسر عاشقي روزهاي اعزام سپاهيان محمد (ص) و شبهاي عمليات، سلاح انفرادي و سجاده نماز كه يادگار شب زنده داري هاي بهترين بندگان خدا در مناطق عملياتي بود چيده خواهد شد و در كنار كلام الله مجيد و صندوقهاي مهمات، پلاك، قمقمه، فانسقه و تسبيح قرار خواهند گرفت.

خليلي اضافه كرد: هزمان با سال نو ايستگاههاي صلواتي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس از زائرين مشهد شهيدان شلمچه پذيرايي خواهند كرد.