پزشك تيم ملي : خداداد عزيزي هنوز از مصدوميت رها نشده است / براي ديدار با ژاپن بازيكن مصدومي نداريم

دكترپرهان خانلري پزشك تيم ملي فوتبال كشورمان درگفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب به آخرين وضعيت بازيكنان اين تيم اشاره كردو افزود : خوشبختانه در بين بازيكناني كه در تمرينات چند روز گذشته تيم ملي شركت كرده اند مصدوميت جدي نداريم اما چند بازيكن از مصدوميت هاي جزيي و بعضا كهنه رنج مي برند.

دكتر خانلري ادامه داد: در بين اين بازيكنان تنها خداداد عزيزي هنوز ازآن مصدوميت كهنه خود رنج مي برد و پس از انجام تمرينات پرفشار دچار تورم از ناحيه مچ پا مي شود. با اين حال تصورمي كنم او هم براي ديدار با ژاپن مشكلي نداشته باشد و بتواند يك نيمه كامل و حتي بيشتر در تركيب تيم قرار بگيرد.

پزشك تيم ملي فوتبال در پايان خاطر نشان كرد : چند بازيكن ديگر نيز از مصدوميت جزيي رنج مي برند كه طي روزهاي باقي مانده اين مصدوميت ها نيز برطرف خواهد شد و آنها براي ديدار با ژاپن مشكلي نخواهند داشت.