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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۴۵

در نزديكي مسجدي در كويته ؛

انفجاردر پاكستان 35 كشته برجاي گذاشت

وقوع انفجار در نزديكي مسجدي در كويته پاكستان كه در آن شمار زيادي تجمع كرده بودند، به كشته شدن دستكم 35 تن منجر شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، انفجار بمب در تجمع مردمي در نزديك مسجدي در جنوب غرب پاكستان باعث كشته شدن 35 تن و زخمي شدن گروهي از مردم شد .

محمود ماري يكي از مسئولان محلي در اين باره گفت : جمع آوري 35 جسد را تاييد كنم.

انفجار  در منطقه فتحپور در 300 كيلومتري كويته بزرگترين شهر ايالت بلوچستان رخ داد.

خبرگزاري فرانسه گزارش داد: بين ده تا بيست هزار نفر در نزديكي اين  مسجد مراسم سالانه مخصوص خود را برگزار مي كردند  .

به گزارش اين خبرگزاري، امكان دستيابي به توضيحات بيشتري درباره علت انفجار اين بمب و اينكه آيا به تنش ميان سني وشيعه و يا افزايش شورش قبيله اي در اين ايالت پاكستان وجود نداشته است.

کد مطلب 166963

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