انفجاردر پاكستان 35 كشته برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، انفجار بمب در تجمع مردمي در نزديك مسجدي در جنوب غرب پاكستان باعث كشته شدن 35 تن و زخمي شدن گروهي از مردم شد .



محمود ماري يكي از مسئولان محلي در اين باره گفت : جمع آوري 35 جسد را تاييد كنم.



انفجار در منطقه فتحپور در 300 كيلومتري كويته بزرگترين شهر ايالت بلوچستان رخ داد.



خبرگزاري فرانسه گزارش داد: بين ده تا بيست هزار نفر در نزديكي اين مسجد مراسم سالانه مخصوص خود را برگزار مي كردند .



به گزارش اين خبرگزاري، امكان دستيابي به توضيحات بيشتري درباره علت انفجار اين بمب و اينكه آيا به تنش ميان سني وشيعه و يا افزايش شورش قبيله اي در اين ايالت پاكستان وجود نداشته است.