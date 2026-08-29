به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه بخشی از مسیر چهارخطه مهران به دهلران با هدف ایمن‌سازی جاده‌ها و حذف نقاط حادثه‌خیز، با حضور معاون سیاسی استاندار ایلام مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در این آیین اظهار داشت: بخشی از مسیر حیاتی مهران به دهلران بخش واریانت نصریان به طول ۲ کیلومتر از مسیر، به صورت چهارخطه آماده بهره‌برداری شده است.

جعفر رفیعی با اشاره به اینکه ۱.۵ کیلومتر از این مسیر نیز به صورت دوخطه است، افزود: به دلیل تلاقی جاده‌های موجود، نیاز به جابجایی مسیر و تعریض دو پل در این وجود دارد.

رفیعی همچنین اعلام کرد: با توجه به اعتبارات تأمین شده، هدف اصلی این است که کل این مسیر تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت چهارخطه کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد که از قرارداد اولیه ۱۳۷ میلیارد تومانی این پروژه، تاکنون حدود ۱۳۵ میلیارد تومان هزینه شده است.