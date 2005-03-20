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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۵۱

به مناسبت دومين سالگرد حمله آمريكا به عراق صورت پذيرفت :

ابراز انزجار مجدد مردم آمريكا از جنگ بر عليه عراق

روز گذشته به مناسبت دومين سالگرد حمله آمريكا به عراق تظاهرات ضد جنگ در شهر هاي آمريكا برگزار شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، هزاران تن در نيويورك و هاليود در اعتراض به حمله آمريكا به عراق با حمل تابوتهايي كه با پرچم آمريكا پوشيده شده بودند دست به تظاهرات زدند .

در اين بين ، پليس دهها تن از آنان را دستگير كرد .

بنابراين گزارش ، چندين هزار تن در پارك مركزي ماساچوست نيز گردهم آمدند و صدها تن ديگرهم در اقداماتي جداگانه مراكز نظامي ارتش در اطراف شهرهاي مختلف آمريكا را با حلقه هاي انساني محاصره كردند .  

در شيكاگو نيز سخنرانيهاي ضد جنگ برگزار شد كه صدها تن در آن شركت داشتند و سپس تظاهركنندگان در خيابانهاي اصلي شهر به راهپيمايي پرداختند كه تعدادي از آنان توسط پليس دستگير شدند .

در شهرهاي ديگر آمريكا مانند ميامي و سان فرانسيسكو نيز همزمان با شهرهاي اروپا تظاهر ات ضد جنگ برپا شد .

بنابر اين گزارش در مونترال كانادا نيز چند هزار تن نيز در اعتراض به حمله آمريكا به عراق دست به تظاهرات زدند .

کد مطلب 166973

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