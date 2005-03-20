ابراز انزجار مجدد مردم آمريكا از جنگ بر عليه عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، هزاران تن در نيويورك و هاليود در اعتراض به حمله آمريكا به عراق با حمل تابوتهايي كه با پرچم آمريكا پوشيده شده بودند دست به تظاهرات زدند .

در اين بين ، پليس دهها تن از آنان را دستگير كرد .



بنابراين گزارش ، چندين هزار تن در پارك مركزي ماساچوست نيز گردهم آمدند و صدها تن ديگرهم در اقداماتي جداگانه مراكز نظامي ارتش در اطراف شهرهاي مختلف آمريكا را با حلقه هاي انساني محاصره كردند .



در شيكاگو نيز سخنرانيهاي ضد جنگ برگزار شد كه صدها تن در آن شركت داشتند و سپس تظاهركنندگان در خيابانهاي اصلي شهر به راهپيمايي پرداختند كه تعدادي از آنان توسط پليس دستگير شدند .



در شهرهاي ديگر آمريكا مانند ميامي و سان فرانسيسكو نيز همزمان با شهرهاي اروپا تظاهر ات ضد جنگ برپا شد .



بنابر اين گزارش در مونترال كانادا نيز چند هزار تن نيز در اعتراض به حمله آمريكا به عراق دست به تظاهرات زدند .