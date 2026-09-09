رویکرد جدید سازمان بهزیستی در حوزه کارآفرینی و توانمندسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکایی‌فر با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های نوآورانه و توانمندسازی اظهار کرد: رویکرد جدید در حوزه کارآفرینی، عبور از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت ایجاد مسیری پیوسته از شناسایی استعدادها، آموزش و توانمندسازی تا منتورینگ، ایجاد کسب‌وکار و اشتغال پایدار است.

وی با اشاره به اجرای رویداد فشرده نوآوری و توانمندسازی افزود: در نخستین دوره این رویداد حدود ۲۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان حضور داشتند و ضمن تشکیل تیم‌های نوآور، فرآیند آموزش، منتورینگ، ارزیابی و داوری نیز انجام شد و تیم‌های برتر شناسایی شدند.

ذکایی‌فر ادامه داد: مهم‌ترین هدف پس از برگزاری این رویداد، حفظ ارتباط با شرکت‌کنندگان و تیم‌ها و فراهم کردن زمینه رشد ایده‌هاست چراکه تلاش داریم رویدادهای نوآوری از یک برنامه مقطعی فراتر رفته و به دروازه ورود جامعه هدف به یک زیست‌بوم مستمر نوآوری و کارآفرینی اجتماعی تبدیل شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی کشور با اشاره به توسعه بانک زمان گفت: بانک زمان می‌تواند به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مشارکت اجتماعی، تبادل مهارت و فعال‌سازی ظرفیت‌های انسانی، زمینه اتصال افراد، توانمندی‌ها، نیازها و فرصت‌های خدمت و مشارکت را فراهم کند.

وی تأکید کرد: در رویکرد جدید، توانمندسازی اقتصادی نباید صرفاً به ارائه تسهیلات محدود شود، بلکه لازم است زنجیره‌ای کامل از شناسایی، آموزش، منتورینگ، بازارسازی، تأمین مالی و توسعه کسب‌وکار شکل گیرد تا حمایت‌ها در نهایت به ایجاد اشتغال و کسب‌وکارهای پایدار منجر شود.

ذکایی‌فر خاطرنشان کرد: توسعه این مسیر نیازمند هم‌افزایی میان سازمان بهزیستی، نهادهای علمی و فناورانه، خیرین، تشکل‌های اجتماعی و بخش خصوصی است و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه نوآوری، شبکه منتورها و ارتباطات اجتماعی را در خدمت جامعه هدف و اهداف سازمان بهزیستی قرار دهیم.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این مسیر، ایجاد فرصت‌های واقعی و پایدار برای جامعه هدف و فراهم‌کردن زمینه‌ای است که افراد بتوانند با اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود، نقش فعال و مؤثری در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی ایفا کنند.