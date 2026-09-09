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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

کشف پرنده شکاری حمایت‌شده در بازرسی از منزل متخلف در پیشوا

کشف پرنده شکاری حمایت‌شده در بازرسی از منزل متخلف در پیشوا

پیشوا- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پیشوا از کشف و ضبط یک بهله پرنده شکاری حمایت‌شده در بازرسی از منزل یک متخلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب زارع، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای عملیات مشترک محیط زیست و پلیس آگاهی پیشوا گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری پلیس آگاهی، در جریان بازرسی از منزل یک فرد متخلف، یک بهله پرنده شکاری از نوع «پیغوی کوچک» را کشف و ضبط کردند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پیشوا افزود: این پرنده از گونه‌های ارزشمند و حمایت‌شده حیات وحش کشور محسوب می‌شود و پس از کشف، برای بررسی‌های کارشناسی و انجام اقدامات قانونی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل شد.

کشف پرنده شکاری حمایت‌شده در بازرسی از منزل متخلف در پیشوا

وی ادامه داد: پس از شناسایی متهم، پرونده وی برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

زارع خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین و مقررات شکار و صید، زنده‌گیری، خرید و فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز پرندگان شکاری جرم محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری پلیس آگاهی پیشوا در این عملیات تأکید کرد: صیانت از تنوع زیستی و جلوگیری از قاچاق و نگهداری غیرمجاز گونه‌های حیات وحش از اولویت‌های محیط زیست است و اقدامات حفاظتی و مقابله با تخلفات این حوزه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6942177

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