به گزارش خبرنگار مهر، ایوب زارع، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای عملیات مشترک محیط زیست و پلیس آگاهی پیشوا گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری پلیس آگاهی، در جریان بازرسی از منزل یک فرد متخلف، یک بهله پرنده شکاری از نوع «پیغوی کوچک» را کشف و ضبط کردند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پیشوا افزود: این پرنده از گونه‌های ارزشمند و حمایت‌شده حیات وحش کشور محسوب می‌شود و پس از کشف، برای بررسی‌های کارشناسی و انجام اقدامات قانونی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل شد.

وی ادامه داد: پس از شناسایی متهم، پرونده وی برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

زارع خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین و مقررات شکار و صید، زنده‌گیری، خرید و فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز پرندگان شکاری جرم محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری پلیس آگاهی پیشوا در این عملیات تأکید کرد: صیانت از تنوع زیستی و جلوگیری از قاچاق و نگهداری غیرمجاز گونه‌های حیات وحش از اولویت‌های محیط زیست است و اقدامات حفاظتی و مقابله با تخلفات این حوزه ادامه خواهد داشت.