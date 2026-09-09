به گزارش خبرنگار مهر، معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در بخشنامهای خطاب به مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی استانها، تصویبنامه هیئت وزیران درباره حمایت مالیاتی از واحدهای تولیدی آسیبدیده در جریان جنگ را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، متن بند (۶) تصویبنامه شماره ۵۶۳۱۲/ت ۶۵۹۰۱هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ هیئت وزیران درباره مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی آسیبدیده ناشی از حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی، برای اقدام و اطلاعرسانی به واحدهای تولیدی مشمول ابلاغ شده است.
مطابق این مصوبه، بهمنظور جبران خسارتهای وارده به مراکز بهداشتی، مؤسسات درمانی و بیمارستانهای خصوصی، شرکتهای تأمینکننده کالاهای سلامتمحور و همچنین واحدهای تولیدی صنفی، صنعتی و معدنی و سایر واحدهای صنفی آسیبدیده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در چارچوب ماده (۱۶۵) قانون مالیاتهای مستقیم، معادل خسارت وارده به واحدهای آسیبدیده را از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر کند.
این کسر مالیاتی به میزان درخواست متقاضی و تا سقف خسارت تأییدشده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری انجام میشود و تأیید هیئت موضوع ماده (۴) آییننامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیاتهای مستقیم نیز برای اجرای آن الزامی است. این مزیت میتواند در همان سال وقوع خسارت و سنوات بعد اعمال شود.
همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، واحدهایی که به دلیل خسارتهای وارده توان پرداخت بدهیهای مالیاتی خود را ندارند، میتوانند با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمام یا بخشی از بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا پنج سال تقسیط کنند.
معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این بخشنامه، بر اطلاعرسانی به واحدهای تولیدی مشمول تأکید کرده تا واحدهای آسیبدیده بتوانند از مزایای پیشبینیشده در این مصوبه بهرهمند شوند.
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