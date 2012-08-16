آثار موجود در کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران به 2100 عنوان رسید

مصطفی رحماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این موضوع، از بالا رفتن سرعت انتشار کتاب‌های کودک و نوجوان در کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران خبر داد و گفت: خوشبختانه اکنون سرعت بارگذاری کتاب روی سایت به میزان روزانه 10عنوان کتاب رسیده است.

وی ادامه داد: نسخه‌های اسکن شده آثار منتشر شده کودک و نوجوان در سالیان گذشته به من تحویل داده می‌شود و من از میان آنها کتاب‌هایی را که مطمئنم نویسنده و ناشرش رضایت انتشار مجازیش را دارند و دیگر در پی تجدید چاپش نیستند، روی سایت قرار می‌دهم.

رحماندوست تصریح کرد: در مورد سایر آثار نیز با نویسندگان و ناشران وارد تعامل می‌شویم تا رضایت آنها برای انتشار فایل اسکن آثارشان به منظور یاری پژوهشگران و محققان جلب شود.

این نویسنده و شاعر کودکان و نوجوانان گفت: ناشران و نویسندگان باید توجه داشته باشند که آثارشان به جای اینکه در کتابخانه‌ها پوسیده و فراموش شود، می‌تواند علاوه بر حفظ شدن در طول سالیان آینده به محققان و پژوهشگران عرصه ادبیات کودک و نوجوان کمک قابل توجهی برساند.

مدیر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با اشاره به این که برخی نویسندگان هنوز اجازه قرار دادن کتاب خود در پایگاه این کتابخانه را نداده‌اند، گفت: باید به نویسندگان بقبولانیم که مطالعه دیجیتالی مطالعه کاغذی را کم نمی‌کند و قرار گرفتن کتاب‌ها در این سایت میزان فروش کتاب را کاهش نمی‌دهد.

رحماندوست، هدف این کتابخانه را در اختیار گذاشتن تمام کتاب‌های کودک و نوجوانی دانست که در تاریخ نگارش کتاب برای کودکان در ایران نوشته شده است. وی در عین حال گفت: این کتابخانه از قدیمی‌ترین تا جدیدترین کتاب‌ها را دربر می‌گیرد.

وی با اشاره به مشکلات دیجیتال‌سازی کتاب‌ها در کتابخانه‌ کودک و نوجوان عنوان کرد: ما در راه دیجیتال‌سازی کتاب‌های کودک و نوجوان مشکلاتی داریم؛ مثلا برای اینکه به کتاب‌های 50 سال پیش دسترسی داشته باشیم، دشواری‌هایی در راه است؛ چون کتاب کودک و نوجوان، کتاب مصرفی به حساب می‌آمده و نسخه‌هایی از برخی کتاب‌ها اصلا موجود نیستند؛ اما ما به شیوه‌های مختلف و به سختی در حال گردآوری این کتاب‌ها هستیم که باید به عنوان یک سند در اختیار پژوهشگران قرار بگیرند و این وظیفه کتابخانه ملی است که این نسخه‌ها را در اختیار آن‌ها قرار بدهد.