  1. فرهنگ و ادب
۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۳:۴۳

رحماندوست در گفتگو با مهر:

آثار موجود در کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران به 2100 عنوان رسید

آثار موجود در کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران به 2100 عنوان رسید

مدیر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از وجود 2100 عنوان اثر در این کتابخانه خبر داد و گفت: سرعت بارگذاری کتاب در این کتابخانه مجازی در حال حاضر 10 برابر شده است.

مصطفی رحماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این موضوع، از بالا رفتن سرعت انتشار کتاب‌های کودک و نوجوان در کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران خبر داد و گفت: خوشبختانه اکنون سرعت بارگذاری کتاب روی سایت به میزان روزانه 10عنوان کتاب رسیده است.

وی ادامه داد: نسخه‌های اسکن شده آثار منتشر شده کودک و نوجوان در سالیان گذشته به من تحویل داده می‌شود و من از میان آنها کتاب‌هایی را که مطمئنم نویسنده و ناشرش رضایت انتشار مجازیش را دارند و دیگر در پی تجدید چاپش نیستند، روی سایت قرار می‌دهم.

رحماندوست تصریح کرد: در مورد سایر آثار نیز با نویسندگان و ناشران وارد تعامل می‌شویم تا رضایت آنها برای انتشار فایل اسکن آثارشان به منظور یاری پژوهشگران و محققان جلب شود.

این نویسنده و شاعر کودکان و نوجوانان گفت: ناشران و نویسندگان باید توجه داشته باشند که آثارشان به جای اینکه در کتابخانه‌ها پوسیده و فراموش شود، می‌تواند علاوه بر حفظ شدن در طول سالیان آینده به محققان و پژوهشگران عرصه ادبیات کودک و نوجوان کمک قابل توجهی برساند.

مدیر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با اشاره به این که برخی نویسندگان هنوز اجازه قرار دادن کتاب خود در پایگاه این کتابخانه را نداده‌اند، گفت: باید به نویسندگان بقبولانیم که مطالعه دیجیتالی مطالعه کاغذی را کم نمی‌کند و قرار گرفتن کتاب‌ها در این سایت میزان فروش کتاب را کاهش نمی‌دهد.

رحماندوست، هدف این کتابخانه را در اختیار گذاشتن تمام کتاب‌های کودک و نوجوانی دانست که در تاریخ نگارش کتاب برای کودکان در ایران نوشته شده است. وی در عین حال گفت: این کتابخانه از قدیمی‌ترین تا جدیدترین کتاب‌ها را دربر می‌گیرد.

وی با اشاره به مشکلات دیجیتال‌سازی کتاب‌ها در کتابخانه‌ کودک و نوجوان عنوان کرد: ما در راه دیجیتال‌سازی کتاب‌های کودک و نوجوان مشکلاتی داریم؛ مثلا برای اینکه به کتاب‌های 50 سال پیش دسترسی داشته باشیم، دشواری‌هایی در راه است؛ چون کتاب کودک و نوجوان، کتاب مصرفی به حساب می‌آمده و نسخه‌هایی از برخی کتاب‌ها اصلا موجود نیستند؛ اما ما به شیوه‌های مختلف و به سختی در حال گردآوری این کتاب‌ها هستیم که باید به عنوان یک سند در اختیار پژوهشگران قرار بگیرند و این وظیفه کتابخانه ملی است که این نسخه‌ها را در اختیار آن‌ها قرار بدهد.

کد مطلب 1674733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها