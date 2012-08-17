به گزارش خبرنگار مهر، روز قدس، روز آزمایش بزرگ ملت‏ هاى مسلمان و روزى است که ملت‏هاى مسلمان، بی ‏واسطه مقامات رسمى، حرف‏شان را در دنیا مطرح می ‏کنند.

روز قدس به عنوان یک روز جهانى، یک پیام جهانى هم دارد؛ نشان‏ دهنده این است که امت اسلامى زیر بار ظلم نمی ‏رود، ولو این ظلم از پشتیبانى بزرگترین و قدرتمندترین دولتهاى عالم برخوردار باشد.

روز قدس همانند تیری است به سیاست های خباثت آمیز استکبار و صهیونیسم جهانی



رئیس دانشگاه سمنان با اشاره به فرموده امام خمینی(ره) روز قدس را از روزهای مهم و تعیین کننده دانست و افزود: سال های متمادی است که سعی می شود مسئله قدس فراموش شود ولی روز قدس همانند تیری است به قلب توطئه گران و حرکتی است برای خنثی کردن سیاست های خباثت آمیزی که استکبار و صهیونیسم و طرفداران و همکارانشان دست به یکی کرده اند تا به کلی مسئله فلسطین را به دست فراموشی بسپارند.

دکترعلی خیرالدین با بیان اینکه روز قدس باید به روز یک اعتراض قوی، همگانی و یکپارچه علیه غاصبان و اشغالگران تبدیل شود، تصریح کرد: روز قدس منحصر به مسلمانان نیست، در خارج از جهان اسلام نیز کسانی هستند که به سرنوشت فلسطین علاقه‌مند بوده و اسرائیل را غاصب و ستمگر می‌دانند.

وی با اشاره به فشارهای امروز اسرائیل بر جهان اسلام خاطرنشان کرد: اسرائیل امروز ماهیت خود را برای تمام جهان آشکار کرده است و در واقع ابزاری برای پیگیری منویات فاسد قدرت‌های زورگو است.

خیرالدین تصریح کرد: چیزی که امروز بیش از هر روز دیگری دشمن را به ترس انداخته، وحدت رویه ملت ایران در زیر سایه ولایت است و بی شک توطئه ها، تهدیدها و تحریم های دشمن، خدشه دار کردن این وحدت را نشانه گرفته است.

اهمیت روز قدس برای نسل های جوان تبیین شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان حضور گسترده در این راهپیمایی را موجب وحدت مسلمین در دفاع از مظلوم و اعلام انزجار از ظالمین جهان به خصوص رژیم اشغالگر قدس ذکر کرد و گفت: با وجود آگاهی و درک بالای ملت ایران باز هم این مهم باید برای نسلهای جوان تبیین شود.

حجت الاسلام سید محمود حسینی گفت: به طور قطع ملت مومن و زیرک ما این مهم را بخوبی درک کرده و گوش به فرمان رهبری در راهپیمایی حضور یافته است.

حسینی پیروزی های مردم ستمدیده فلسطین در سالهای اخیر را مرهون نامگذاری روز قدس توسط امام راحل و حضور پر شور امت اسلام در این روز دانست و یاد آورشد: اگر این روز نبود امروز بسیاری از مردم جهان با نام فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی آشنا نبودند.

روز قدس، روز قوت قلب مسلمانان جهان و فلسطینیان است

وی روز قدس را روز قوت قلب مسلمانان جهان و فلسطینیان دانست و اضافه کرد: این روز تهدیدی جدی برای رژیم صهیونیستی شد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان سمنان افزود: راهپیمایی روز قدس تجلی گر احیاء تفکر آزادی خواهی در جهان است.

روز قدس به تمام اسلام تعلق دارد

امام جمعه مهدیشهر روز قدس را تنها متعلق به فلسطینیان ندانست و گفت: این روز به اسلام تعلق دارد و روز مقابله مستضعفین با مستکبران است.

حجت الاسلام محمد بارانی با حساس خواندن شرایط کنونی جهان اسلام و منطقه گفت: روز قدس امسال مهمتر از سالهای قبل است.

وی گفت: در روز جهانی قدس باید با قدم های استوار عظمت اسلام را به نمایش بگذاریم.

سوریه خط مقدم مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است

امام جمعه مهدیشهر سوریه را خط مقدم مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دانست و گفت: روز قدس امسال روز حمایت از مردم سوریه است.

بارانی ادامه داد: انقلاب‌ها، حرکت‌ها و خیزش‌های اسلامی که در برخی کشورهای اسلامی ایجاد شده و همچنان ادامه دارد از یک سو و از سوی دیگر حوادث تاسف بار سوریه که گروه‌های سلفی القاعده با برنامه‌هایی که استکبار به ویژه آمریکا ترویج می‌کند، روز جهانی قدس امسال را از اهمیت بالاتری برخوردار کرده است.

وی تاکید کرد: غربی ها و دنیای استکبار عاشق دمکراسی نیستند و در پشت شعارهای دروغین دموکراسی اهداف جنایات کارانه خود را دنبال می کنند.

امام جمعه مهدیشهر روز قدس را عامل اتحاد، همبستگی و امیدواری ملت دربند فلسطین دانست و اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس توسط رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی نهضت فلسطین با اقتدار وارد مبارزه شد و می رود تا رژیم صهیونیستی را برای همیشه از سرزمین های اشغالی بیرون کند.

گزارشگر مهر: اعظم سالار



