راه اندازی 100 موسسه قرانی در همدان/برگزاری پنجمین جشنواره هنری رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول توسعه و مرکز ترویج فعالیت های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان اعلام کرد: تعداد موسسات قرآنی استان همدان تا پایان سال جاری به 100 موسسه می رسد.

مصطفی بادامی گفت: در حال حاضر 68 موسسه قرآنی در استان همدان فعال است.

بادامی اضافه کرد: 34 موسسه در شهرستان همدان، پنج موسسه در ملایر، 10 موسسه در نهاوند، دو موسسه در کبودراهنگ، سه موسسه در رزن، چهار موسسه در بهار، پنج موسسه در تویسرکان، سه موسسه در اسدآباد و دو موسسه قرآنی در شهرستان فامنین فعال هستند.

وی افزود: رویکرد مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی همدان در سال جاری افزایش تعداد موسسات قرآنی است.

وی عنوان کرد: موسسات قرآنی در دو بخش آموزش عمومی قرآنی و تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی فعالیت می کنند که آموزش عمومی قرآن شامل روخوانی، روانخوانی، ترجمه، مفاهیم، حفظ، آموزش احکان و سیره معصومین (ع) است.

وی ادامه داد: حوزه تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی نیز شامل برگزاری نمایشگاه های قرآنی، محافل انس با قرآنی و نشست های تخصصی در حوزه قرآن است.

شورای انتخاب آثار مسابقه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند

داوود کیانیان، بهرام شاه محمدلو، مجتبی مهدی، حسین صفی و ناصر آویژه به عنوان شورای انتخاب آثار بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.

شورای انتخاب بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با حضور پنج هنرمند سرشناس این حوزه در زمینه های نویسندگی، کارگردانی و بازیگری به ازریابی آثار رسیده به جشنواره می پردازد.

مهلت ارسال آثار به بخش مسابقه این جشنواره 30 مرداد 1391 به پایان خواهد رسید و این بخش که به شکل مستقل برگزار می شود، حداکثر 16 نمایش از آثار تولید شده ایرانی را می پذیرد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان 16 تا 22 مهرماه در شهر همدان برگزار می شود.

پنجمین جشنواره هنری رمضان در همدان برگزار شد

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان همدان گفت: پنجمین جشنواره هنری رمضان در این استان برگزار شد.

تیمور آقامحمدی از شرکت 50 نفر از هنرمندان منتخب استان همدان و فعال در رشته های خوشنویسی، عکاسی، تایپوگرافی، طراحی، نگارگری و تذهیب در این جشن خبر داد.

وی افزود: واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان هر سال، جشن رمضان را با هدف ترویج هنر و فرهنگ دینی و بالابردن سطح معنویت در خلق آثار برگزار میکند و در پایان، افزون بر تقدیر از نفرات برگزیده هر رشته، نمایشگاهی از آثار منتخب جشنواره در نگارخانه حوزه هنری به روی دیوار میرود.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری همدان عنوان کرد: سال گذشته تعدادی از آثار تولیدی در این جشنواره به بخش داوری سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافتند.

آقامحمدی اظهار داشت: امسال نیز همچون سالهای گذشته هنرمندان فعال مرتبط با واحد هنرهای تجسمی، گردهم آمده اند.

خانه شهید قدوسی نهاوند موزه مفاخر می شود

موزه مفاخر و مشاهیر نهاوند به عنوان دومین موزه مفاخر استان همدان در خانه تاریخی شهید قدوسی راه‌اندازی می شود.

منزل شهید قدوسی به دلیل برخورداری از حیاط اندرونی و سردرهای ویژه از ابنیه با ارزش تاریخی نهاوند محسوب می‌شود و این بنای تاریخی در سال 1380 به شماره 5035 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

در این موزه تندیس مفاخر و مشاهیر نهاوند و همچنین اطلاعات مفاخر استان به نمایش گذاشته خواهد شد.

این خانه تاریخی مرمت شده و در حال حاضر کار انسجام‌بخشی و طراحی موزه در حال انجام است.

نخستین موزه مفاخر و مشاهیر استان در شهر همدان و در خانه تاریخی بیژن است که در سال ۱۳۸۸ توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان بهره برداری شد.