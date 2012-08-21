افتتاح بزرگراه یادگار امام (ره) شاه بیت تحول در پهنه جنوبی خیابان آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی افزود: پس از 20 سال این پروژه بزرگ تکمیل شد و اگر رویکرد جهادی مدیریت شهری در سالهای اخیر نبود، گره کور این بزرگراه در پهنه جنوبی خیابان آزادی بسته می ماند و معارضین ملکی ،تاسیسات شهری و تنگناهای فنی و مهندسی این پروژه بزرگ عمرانی را در بن بستی لاینحل باقی می گذاشتند.

وی تصریح کرد: عمده مشکلات باقیمانده از این پروژه نیمه تمام بر دوش مردم و به خصوص ساکنین پهنه جنوبی خیابان آزادی نهاده شده بود که مجبور بودند عدم دسترسی های مناسب ، ترافیک مقطعی و انواع و اقسام مزاحمت های معمول را با شکیبایی و صبر خود تحمل کنند.

سلطانی ادامه داد: بر همین اساس هم مدیریت شهری بر این شد تا با روحیه ای جهادی که پیش تر در پروژه های بزرگی نظیر تونل رسالت ، تونل توحید ، بوستان ولایت و صدها پروژه شاخص شهری نمود عینی پیدا کرده بود، تکمیل این بزرگراه شاخص را رقم بزند.

وی خاطرنشان کرد: پس از یک تلاش همه جانبه و منسجم که منتهی به حل شدن مشکل معارضین ملکی و کسب رضایت از صاحبان املاک واقع در طرح بود، فعالیتهای عمرانی در این پروژه شتاب گرفت و به لطف خدا نتیجه همراهی و شکیبایی شهروندان در چند روز آینده به ثمر خواهد نشست.

شهردار منطقه 9 با اشاره به فعالیتهای منطقه در خصوص روند آماده سازی ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) گفت: این شهرداری به عنوان یکی از بخشهای درگیر در این طرح بزرگ بزرگراهی رفع مشکل معارضین ملکی و تاسیساتی، عملیات پیاده روسازی ، ایجاد دسترسیهای محلی، توسعه فضای سبز حاشیه ، زیباسازی و... در دستور کار خود داشت که در حال حاضر تمامی فعالیتها در این پروژه به پایان رسیده است.

وی افزود: بزرگترین نقاشی دیواری حاشیه این بزرگراه با وسعتی معادل 12 هزار مترمربع به عنوان یکی از طرحهای زیباسازی شاخص غرب پایتخت با بهره گیری از نمادهای انقلابی، اسلامی و ایرانی هم اکنون بر دیوارهای حاشیه غربی بزرگراه نقش بسته است.

سلطانی تصریح کرد: عملیات پیاده روسازی به میزان 1.5 کیلومتر در 3 فاز و در حدفاصل خیابانهای طوس - دامپزشکی ، دامپزشکی - هاشمی و هاشمی - شهید دستغیب (حاشیه غربی بزرگراه یادگار امام) به پایان رسید.

وی ادامه داد: پلهای دسترسی بین پهنه شرقی و غربی این بزرگراه احداث شد و با توجه به دسترسیهای محلی و پلهای عابر پیاده ، شهروندان ساکن در این محدوده تردد آسانی را تجربه خواهند کرد.

سلطانی اظهار داشت: در حاشیه بزرگراه یادگار امام (ره)، ایجاد باغ راه و توسعه فضای سبز به میزان 3500 مترمربع انجام شد که چهره این مسیر پر تردد را زیباتر کرده و جلوه خاصی را به آن بخشیده است.

وی افزود: احداث خط ویژه نابینایان در طول مسیر پیاده رو و همچنین راه اندازی مسیر دوچرخه سواری در این شبکه بزرگراهی از دیگر اقداماتی است که اجرایی شده و بطور قطع این بزرگراه در نهایت ، توسعه و پیشرفت این منطقه از شهر تهران را نیز به دنبال خواهد آورد.

شهردار منطقه 9 در پایان اظهار داشت: تکمیل بزرگراه یادگار امام (ره) در کنار کارکرد شریانی در حوزه حمل و نقل و ترافیک، فرصت مناسبی را نیز در اختیار پهنه جنوبی خیابان آزادی قرار می دهد به گونه ای که علاوه بر گشودن محورهای جدید و خارج شدن محورهای جنوب غرب از ترافیکی سنگین و در هم فشرده ، بافت فرسوده و متراکم شهری نیز با تحولی بزرگ روبه رو می شود.