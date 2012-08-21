سارق سیم و کابل در دامغان دستگیر شد

سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با تلاش ماموران پلیس اگاهی و بررسی های همه جانبه و بهره گیری از اطلاعات مخبرین، یک سارق سیم و کابل با هویت ن-گ در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

وی اظهار داشت: با انجام تحقیقات علمی و بازجویی های انجام شده متهم به ارتکاب سرقت های سیم و کابل هوایی شرکت توزیع برق در سطح شهرستان دامغان اعتراف کرد.

رئیس پلیس دامغان ارزش ریالی سرقت های صورت گرفته سیم و کابل از سوی این سارق را 160میلیون ریال برآورد کرد و گفت: متهم به 16فقره سرقت سیم و کابل در سطح این شهرستان اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده و تحویل به مراجع قضایی با قرار قانونی روانه زندان شد.

کاظم زاده از عموم شهروندان دامغانی خواست نسبت به هرگونه قطعی برق در طول ساعات شبانه روز خصوصا در ساعات پایانی شب و اوایل صبح بسیار حساس بوده و سریعا مراتب را به مرکز اتفاقات شرکت توزیع برق و مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.

