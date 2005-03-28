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۸ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰

در پژوهشگاه تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي :

طرح تنوع ژنوم انساني و ارتباط آن با اخلاق زيستي بررسي مي شود

در جريان بازديد شركت كنندگان در كنگره بين المللي اخلاق زيستي از پژوهشگاه تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي ، ميهمانان ايراني و خارجي اين كنگره با طرح تنوع ژنوم انساني و ارتباط آن با اخلاق زيستي كه از سوي اين پژوهشگاه در حال بررسي و تحقيق است ، آشنا شدند .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مهمانان داخلي و خارجي نخستين كنگره بين المللي اخلاق زيستي عصر ديروز از پژوهشگاه تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي ديدن كرده و ازنزديك با فعاليت هاي اين پژوهشگاه آشنا شدند .

اين پژوهشگاه از سال 1366 تحت نظر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري آغاز به كار كرده است . اهداف اين مركز انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي ، همكاري در تربيت محققان ورزيده در زمينه هاي علوم زيستي ، زيست فناوري و اخلاق زيستي و همچنين دستيابي به دانش فني لازم جهت ارائه خدمات علمي و كاربردي به منظور بسط فناوري هاي زيستي و مهندسي ژنتيك ، با رعايت اولويت ها ، براي نيل به خودكفايي وايجاد زمينه هاي رشد علمي كشور است .

پژوهشگاه تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي به منظور تعميق و گسترش حضور فعال و ارتباط علمي و فرهنگي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي و بهره گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي وتحقق اهداف تكنولوژي زيستي با مراكز تحقيقات مختلف جهاني مانند يونسكو ، بنياد بين المللي علوم ، آكادمي علوم جهان سوم و بانك توسعه اسلامي ارتباط دارد .

پژوهشگاه تحقيقات مهندسي ژنتيك داراي گروه هاي مختلفي از قبيل زيست فناوري گياهي ، زيست فناوري پزشكي ، زيست فناوري صنعت و محيط زيست ، علوم پايه ، زيست فناوري دام و آبزيان و اخلاق زيستي است .

پژوهشگاه تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي هم اكنون طرح بنيادي تنوع ژنوم انساني را در دست تحقيق دارد كه عصر ديروز محققان و دانشمندان داخلي خارجي با اين طرح آشنا شدند .

کد مطلب 167772

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