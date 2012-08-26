به گزارش خبرگزاری مهر، سعید امراللهی با اشاره به فعالیت‌های سازمان اتوبوسرانی استان قم اظهار داشت: سازمان اتوبوسرانی استان قم در سال‌های اخیر اقدامات مهی را به منظور ارائه خدمات بهتر حمل و نقل درون شهری به همشهریان و زائران ارائه داده است.

وی با اشاره به افزایش صد درصدی ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی در چند سال گذشته ادامه داد: در سال‌های اخیر تلاش کردیم تا با وارد کردن اوتوبوس‌های مدرن به ناوگان حمل و نقل درون شهری، در زمینه تامین رفاه عمومی اقدامی انجام دهیم.

رئیس سازمان اتوبوسرانی استان قم ابراز داشت: اتوبوس‌های جدید مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی بوده و بر اساس نیازهای مردم قم خریداری شده‌اند.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات سازمان اتوبوسرانی استان قم ساماندهی، بازسازی و رنگ‌آمیزی ایستگاه‌های اتوبوس درون شهری است.

امراللهی با اشاره به فعالیت این سازمان در مدیریت کنترل هوشمند شهری اظهار داشت: در این راستا با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی برای صدور الکترونیک کارت شهروندی، دوره آزمایشی این طرح را در سال جاری آغاز کردیم.

وی با اشاره به اینکه تا کنون تقریبا تمام اتوبوس‌های استان قم به سیستم کارت بلیط مجهز شده‌اند، ادامه داد: همشهریان می‌توانند این کارت‌ها را از 10 باجه فروش در سطح شهر تهیه کنند.

رئیس سازمان اتوبوسرانی استان قم بیان داشت: ظرف یک ماه آینده این طرح به صورت قطعی اجرایی خواهد شد و پرداخت کرایه اتوبوس‌ها تنها با کارت هوشمند امکان‌پذیر می‌شود.

وی ضمن توصیه شهروندان برای استفاده از کارت بلیط‌ها به جای پول نقد اظهار داشت: این موضوع موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم خواهد شد.

امراللهی گفت: تا کنون قریب به 40 هزار کارت بلطی توسط مردم خریداری شده است که با اجباری شدن استفاده از این کارت بلیط‌ها این تعداد بیشتر خواهد شد.