به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در همایش تخصصی «آب، تمدن و گردشگری» سمنان در سالن همایشهای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانداری اظهار کرد: آنچه امروز درباره میراث آب سمنان مطرح میشود، موضوعی صرفاً میراثی یا گردشگری نیست، بلکه به یکی از مهمترین مولفههای هویت تاریخی این شهر مربوط میشود.
وی افزود: شهرستان سمنان در طول تاریخ و در شرایط اقلیمی خاص، با ایجاد سازوکارهای مشخص برای تأمین، تقسیم و بهرهبرداری از آب توانسته است حیات شهری و اجتماعی خود را استمرار دهد و این تجربه تاریخی، ارزش بررسی و معرفی در سطح ملی را دارد.
فرماندار سمنان با اشاره به وجود بیش از ۱۳۰ رشته قنات در سمنان یادآور شد: نظام تاریخی آب را نباید تنها مجموعهای از قناتها، آبانبارها، نهرها و سایر سازههای آبی دانست، بلکه قواعد، مسئولیتها، مشارکت مردم و شیوههای مدیریت منابع نیز بخشی از این میراث و تجربه تاریخی حکمرانی آب در سمنان است.
صمیمیان بر ضرورت حفاظت و احیای این میراث تأکید کرد و افزود: باید اجازه ندهیم بخشی از این سرمایه تاریخی در گذر زمان از بین برود یا از حافظه تاریخی جامعه حذف شود؛ از این رو لازم است میراث آب سمنان به صورت منسجم شناسایی، مستندسازی، ثبت و اولویتبندی شود.
وی ادامه داد: در این مسیر، تهیه بانک اطلاعاتی و نقشه میراث آب سمنان، شناسایی عناصر شاخص، تعیین اولویتهای حفاظت و احیا و تدوین برنامه معرفی و بهرهبرداری گردشگری از این میراث باید با همکاری میراث فرهنگی، شهرداری و دانشگاه سمنان دنبال شود.
فرماندار سمنان با بیان اینکه میراث آب میتواند به موتور محرک گردشگری تبدیل شود، افزود: آب، تاریخ، معماری، فرهنگ، اقوام، راههای تاریخی و شیوه زندگی مردم باید در کنار یکدیگر و در قالب یک روایت منسجم در چارچوب گردشگری تمدنی معرفی شوند تا سمنان بتواند روایت خود را از تاریخ و تمدن ایران بر پایه داشتههای واقعی خود ارائه کند.
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