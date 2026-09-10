اطلس میراث آب سمنان در مسیر تدوین؛ توسعه گردشگری اولویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک صبح پنجشنبه در نشست تخصصی «میراث آب، سرمایهای برای گردشگری سمنان» با عنوان «آب، تمدن، گردشگری» که ذیل مجمع ملی گردشگری تمدنی ایران برگزار شد، اظهار کرد: سمنان به واسطه اقلیم خشک و کمآب خود، طی قرنها تجربه ارزشمندی در تأمین، انتقال، ذخیره و تقسیم آب به دست آورده و این تجربه بخشی از هویت تاریخی و تمدنی استان است.
وی افزود: قناتها، آبانبارها، استخرها، جویها، پایابها، آسیابها، باغها و شبکههای انتقال آب را نباید به صورت عناصر منفرد دید، بلکه این مجموعه در کنار یکدیگر نظامی تمدنی را شکل دادهاند که در آن دانش فنی، معماری، فرهنگ و مشارکت اجتماعی در هم تنیده شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، نظام سنتی تقسیم آب و سازوکار «پارا» را نمونهای شاخص از این میراث دانست و گفت: پشت «پارا» تنها یک سازه قرار ندارد، بلکه مجموعهای از حقابهها، نوبتبندی، قواعد عرفی، مسئولیت اجتماعی و دانش بومی وجود داشته که نوعی حکمرانی محلی آب را شکل میداده است.
تاجیک با تأکید بر ضرورت حفاظت از میراث ملموس و ناملموس آب، بیان کرد: اگر تنها سازههای تاریخی را مرمت کنیم، اما دانش، خاطرات، اصطلاحات، آیینها و روایتهای مرتبط با آب را ثبت نکنیم، بخش مهمی از این میراث را از دست خواهیم داد.
وی تدوین اطلس میراث آب استان سمنان را یکی از اقدامات ضروری دانست و افزود: این اطلس میتواند با شناسایی و مستندسازی قناتها، پاراها، آبانبارها، استخرها، جویها، باغها و دیگر عناصر مرتبط، مبنایی برای پژوهش، حفاظت، مدیریت و توسعه گردشگری باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با بیان اینکه گردشگر امروز تنها به دنبال دیدن یک بنای تاریخی نیست، اظهار کرد: گردشگر به دنبال داستان، معنا و تجربه است و میراث آب میتواند این امکان را فراهم کند تا زندگی مردم در یک اقلیم خشک و شیوه مدیریت منابع آب در گذشته برای گردشگران روایت شود.
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