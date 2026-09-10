هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای درمان بیماران خاص در ایلام

نورالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از راهاندازی صندوق بیماران خاص و شناسایی و نشاندار کردن ۱۸ هزار و ۵۰۰ بیمار خاص در استان خبر داد و گفت: از ابتدای راهاندازی این صندوق، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای درمان و بستههای حمایتی بیماران خاص هزینه شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به اینکه این صندوق با هدف حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج راهاندازی شده است، اظهار داشت: ۱۸ هزار و ۵۰۰ بیمار خاص در استان شناسایی و نشاندار شدهاند؛ این اقدام، زمینهساز ارائه خدمات درمانی و حمایتی هدفمند به این عزیزان شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای راهاندازی این صندوق، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای درمان و بستههای حمایتی بیماران خاص هزینه شده، تصریح کرد: این خدمات شامل هزینههای درمانی، دارویی و توانبخشی بوده و با تداوم این حمایتها، شاهد کاهش بار مالی خانوادههای دارای بیمار خاص در استان خواهیم بود.
مدیرکل بیمه سلامت استان در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از بیماران خاص، یکی از اولویتهای اصلی این نهاد محسوب میشود، خاطرنشان کرد: با تداوم این رویکرد، شاهد پوشش کامل خدمات درمانی برای بیماران خاص و افزایش کیفیت زندگی آنان خواهیم بود.
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