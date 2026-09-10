رییس خانه صنعت کرمانشاه:تولیدکنندگان کرمانشاه نیازمندبسته حمایتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، جهانبخش شکری، رئیس هیأتمدیره خانه صنعت کرمانشاه، با قدردانی از تلاش صنعتگران، معدنداران و کارگران اظهار کرد: از همه فعالان حوزه صنعت و معدن که در ایام جنگ با عملکرد خود در کنار اقتصاد کشور ایستادند، صمیمانه تشکر میکنیم.
وی افزود: از استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی که در این شرایط همراه بخش خصوصی و تولیدکنندگان بودند نیز قدردانی میکنیم، اما در کنار تقدیر از این همراهیها باید مشکلات و چالشهای بخش تولید نیز مطرح و برای آنها چارهاندیشی شود.
رئیس هیأتمدیره خانه صنعت کرمانشاه با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان امروز با چالشهای جدی از جمله قطعیهای مکرر برق، محاسبه هزینههای ترانزیت، قیمت بالای سوخت و مشکلات مربوط به تعهدات نامتناسب مواجه هستند.
شکری ادامه داد: مطالبه بخش صنعت این است که هزینهها بر اساس میزان مصرف واقعی محاسبه شود تا واحدهای تولیدی بیش از ظرفیت و میزان استفاده خود متحمل هزینه نشوند.
وی تأمین سرمایه را یکی دیگر از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی دانست و گفت: کمبود سرمایه و دشواری تأمین منابع مالی در حال حاضر گریبانگیر بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی استان شده و ادامه فعالیت و توسعه آنها را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس هیأتمدیره خانه صنعت کرمانشاه خاطرنشان کرد: دشمن با تمام توان به اقتصاد کشور فشار وارد میکند و در چنین شرایطی لازم است به صنعتگران و تولیدکنندگان که سربازان جنگ اقتصادی هستند، توجه ویژهای شود.
شکری پیشنهاد کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران یک بسته حمایتی ویژه در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی با توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه ظرفیتهای بزرگی در حوزه صنعت و تولید دارد، اما توسعه با شعار محقق نمیشود و تحقق آن نیازمند اعتماد، ثبات، تأمین مالی و همکاری واقعی میان دولت و بخش خصوصی است.
رئیس هیأتمدیره خانه صنعت کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: در سال آینده شاهد افزایش تعداد واحدهای فعال، سرمایهگذاری و اشتغال در استان باشیم و شرایط به گونهای فراهم شود که تولیدکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند.
شکری در پایان با قدردانی مجدد از صنعتگران، معدنداران و کارگران گفت: فعالان این بخشها در سختترین شرایط پای کار ایستادهاند و امیدواریم با عبور از مشکلات موجود، زمینه برای تداوم تولید و فعالیت با آرامش بیشتر در استان کرمانشاه و کشور فراهم شود.
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