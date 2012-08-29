مهلت اتمام موزه تاریخ طبیعی ارومیه تمام شد/استاندار:مشکل اعتبار نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان غربی روز 19 تیرماه در جریان بازدید از این طرح تنها یک ماه برای اتمام پروژه به پیمانکار فرصت داده بود که متاسفانه هم اکنون با گذشت 19 روز از اتمام این ضرب الاجل یک ماهه عملیات احداث این پروژه هنور به اتمام نرسیده است.

احداث موزه تاریخ طبیعی آذربایجان غربی از سال 87 در زیربنایی به مساحت سه هزار و 270 مترمربع آغاز شده و مقرر بود در فروردین سال 91 به بهره برداری برسد که با گذشت چهار ماه هنوز این وعده عملی نشده است.

آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن دومین دریاچه بزرگ شور دنیا، حیات وحش و گونه های مختلف زیست محیطی یکی از استانهای منحصر به فرد در زمینه حفاظت زیست کشور به شمار می آید.

بالا بودن تنوع زیستی در آذربایجان غربی، ضرورت ایجاد این مجتمع فرهنگی، آموزشی و تاریخی را دو چندان کرده است.

فرصت یک ماهه برای اتمام موزه تاریخ طبیعی آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی روز 19 تیرماه امسال در جریان بازدید از این طرح در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه قرار بود این پروژه تا آخر فروردین ماه سال 91 به بهره برداری برسد، افزود: مشکل تخصیص اعتبارات این پروژه تا یک هفته آینده برطرف شده و پیمانکاران یک ماه فرصت دارند این پروژه را تحویل دهند.

وحید جلال زاده همچنین تاکید کرده بود: بهره برداران در این پروژه باید در موازات کارهای ساخت و ساز به تجهیز سالن ها و بخش های مختلف بپردازند.

جلال زاده: مشکل اعتباری نداریم

این در حالی است که هم اکنون 19 روز از اتمام این مهلت یک ماهه می گذرد و استاندار آذربایجان در جریان یک بازدید سرزده به این طرح از پروژه های مهر ماندگار دولت با عدم اتمام عملیات اجرایی طرح مواجه شده و خواستار استقرار وسایل و تجهیزات مورد نیاز به موازات تکمیل عملیات عمرانی به منظور تسریع در اتمام این طرح شد.

وحید جلال زاده ضمن تاکید بر تسریع در بهره برداری کامل از این طرح، با بیان اینکه هیچ مشکلی از بابت اعتبار برای اتمام این پروژه وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد امکان بهره برداری از موزه تاریخ طبیعی استان در هفته دفاع مقدس مهیا شود.

پروژه موزه تاریخ طبیعی از جمله طرح های مهر ماندگار آذربایجان غربی است که با زیربنای 3270 مترمربع و با اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون تومان در 4 طبقه در انتهای پارک ائللر باغی ارومیه در حال تکمیل است.

این موزه دارای سالن های مختلفی از جمله سالن اصلی، سالن کیهان شناسی، سالن آکواریوم، سالن هرباریم، سالن آمفی تئاتر، سالن اجتماعات آزاد و همچنین بخش های مختلف خدماتی، آموزشی و نمایشی، کارگاههای فنی و تاکسیدرمی و فضاهای ارتباطی است.