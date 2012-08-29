چهار پروژه عمرانی و رفاهی در شهرستان دیواندره به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح هادی روستای ابراهیم آباد از توابع بخش مرکزی دیواندره با حضور فرماندار دیواندره، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان و جمعی از مسئولان شهرستان به بهره برداری رسید.

میزان اعتبار این پروژه 270 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی عنوان شد و برای اجرای طرح هادی در این روستا 850 متر تخریب، آزاد سازی و آوار برداری انجام گرفته است.

همچنین در این پروژه دو هزار و 130 متر پیاده رو سنگ فرش شده است و بیش از 870 متر قیر پاشی و آسفالت انجام گرفت.

بهره برداری از مرغداری 20 هزار قطعه ای ظفرآباد

همچنین به مناسبت هفته دولت مرغداری 20 هزار قطعه ای روستای ظفرآباد از توابع بخش کرفتو در دیواندره به بهره برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 200 میلیون ریال اجرایی شده است که مبلغ دو میلیارد ریال آن از محل تسهیلات بنگاه های اقتصادی تامین اعتبار شده و مابقی از سوی سرمایه گذار تامین شده است.

بهره برداری از پروژه اصلاح شبکه برق فشار ضعیف روستای قلعه روتله

پروژه اصلاح شبکه برق فشار ضعیف روستای قلعه روتله نیز از دیگر پروژه های شهرستان بود که در هفته دولت به بهره برداری رسید.

در مراسم بهره برداری از این پروژه نوروزی رئیس اداره برق شهرستان دیواندره گفت: میزان اعتبار این پروژه مبلغ 834 میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات داخلی تأمین اعتبار گردیده است.

افتتاح مجتمع تفریحی، گردشگری دیار در شهر دیواندره

فاز اول مجتمع تفریحی و گردشگری دیار شهر دیواندره با حضور امام جمعه و فرماندار دیواندره، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان و جمعی از مسئولان شهرستان دیواندره به بهره برداری رسید.

در این مراسم که همزمان کلنگ آغاز عملیات اجرایی فاز دوم مجتمع نیز بر زمین زده شد، اعتبار صرف شده برای فاز اول این مجتمع 16 میلیارد ریال عنوان شد که مبلغ چهار میلیارد ریال آن با استفاده از تسهیلات بانکی و 12 میلیارد ریال با استفاده از آورده متقاضی تامین اعتبار شده است.

با آغاز بکار این مجتمع در فاز اول تعداد 18 نفر به صورت مستقیم و 20 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی شدند.

فاز اول و دوم مجتمع در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع احداث می شود که مساحت زیر بنای فاز اول آن دو هزار و 500 متر مربع بوده که شامل تالار مراسمات و سالن غذاخوری است.

همچنین فاز دوم طرح نیز با زیر بنای 500 متر مربع شامل هتل، پارکینگ، شهربازی، فضای سبز و رستوران اجرایی می شود.