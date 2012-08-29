کاهش زندگی در مناطق روستایی شمال اصفهان زنگ خطر جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین‌علی حاجی دلیگانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر به تشریح وضعیت کشاورزی منطقه شاهین‌شهر پرداخت و اظهار داشت: در راستای تأمین آب و ایجاد فضای سبز در شاهین‌شهر100 هکتار از زمین‌های این منطقه با آبیاری قطره‌ای آبیاری می‌شود.

وی افزود: 36 هکتار زمین مستعد کشاورزی داریم، اما اکنون با مشکل کمبود آب در این منطقه بیش از سایر نقاط استان رو به رو هستیم.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 439 حلقه چاه در شاهین شهر خشک و یا دارای در صد آب کمی است که به عنوان راهکار رفع مشکل آب در این منطقه بحث انتقال آب از دریای عمان و نیز مازندران مطرح شده است.

حاجی دلیگانی کاهش زندگی روستایی در این منطقه را زنگ خطری دانست و گفت: روستائیان این منطقه منبع درآمدی خوبی ندارند و بسیاری به جرگه پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در آمده‌اند.

وی با تاکید به اینکه تعیین بودجه شاهین شهر در سطح پایینی است، افزود: با توجه به موقعیت شاهین‌شهر توجه ویژه‌ای باید به بودجه این شهر شده تا بتوان به افق اصفهان 1404 نزدیک‌تر شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی به طرح سفیران خدمت و اشتغال در شهرستان شاهین شهر و میمه به وضعیت اشتغال اشاره و گفت: بزرگ‌ترین مشکل این منطقه بیکاری است چنانکه طبق برآورد صورت گرفته 30 هزار نفر بیکار در این شهرستان وجود دارد که 15 هزار نفر از این افراد از طریق دفاتر کاریابی ثبت نام کرده‌اند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاهین شهر ظرفیت تبدیل شدن به منطقه ویژه صنعتی و ایجاد کارخانجات و تأمین اشتغال و نیروی انسانی شمال استان را دارد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود که منطقه اقتصادی ویژه برای شاهین شهر مصوب مجلس شود، چرا که این شهر ترانزیت و ورودی به اصفهان است.