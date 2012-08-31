نشست "شورای علمای بزرگ" در مصر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، بر اساس تصمیم شیخ الازهر احمد طیب، نخستین نشست "شورای علمای بزرگ" بعد از ریاست جمهوری مصر محمد مرسی شنبه اول سپتامبر آغاز می شود.

طی این نشست امور مربوط به این شورا از جمله تعیین دبیرکل، انتخاب مقر دائمی برای آن و لایحه های داخلی شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اینک شورای علمای بزرگ دارای 26 عضو است که برجسته تری آنها شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، عبدالرحمان عبدالنبی عدوی استاد فقه تطبیقی دانشکده دعوت اسلامی دانشگاه الازهر، محمد احمدی ابونور استاد حدیث، محمد عماره مصطفی عماره اندیشمند اسلامی و عضو مجمع مطالعات اسلامی و محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف سابق مصر و استاد عقیده و فلسفه به شمار می روند.

این شورا موضوعاتی چون: انتخاب شیخ الازهر بعد از وفات یا رسیدن به سن 80 سالگی، مسائل دینی و مسائل اجتماعی مورد توجه جهان اسلام و جامعه مصر بر اساس شریعت اسلام را بررسی می کند.

شورای فوق تحقیقات مهمی در شیوه تدریس الازهر را نیز بررسی خواهد کرد.