هشدارمعاون دبیر کل سازمان ملل درموردایجاد منطقه امن درسوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ترکیه ای " تودی زمان" ، درخواست وزیر خارجه ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل برای ایجاد منطقه امن برای آوارگان سوری در داخل خاک سوریه با هشدار " جان الیاسون" معاون دبیر کل سازمان ملل مواجه شد.

جان الیاسون، معاون دبیرکل سازمان در آغاز نشست وزراء نسبت به پیشنهادهایی از قبیل "ایجاد مناطق حائل" و "گذرگاه های انسانی" هشدار داد و گفت: چنین پیشنهادهایی سوال‌های بسیاری را بر می‌انگیزد که بررسی آن‌ها نیازمند توجه و دقت بسیاری است.

همچنین "آنتونیو گوترس" کمیسر عالی امورپناهندگان سازمان ملل در نشست شورای امنیت از پیشنهاد ایجاد منطقه امن برای آوارگان سوری درداخل خاک سوریه به شدت انتقاد کرده و گفت: این پیشنهاد با قوانین انسانی مغایرت دارد.

گوترس در این خصوص گفت : قوانین بین المللی بر این اساس است که هر انسانی حق داشتن پناهگاه‌ در کشور دیگر را داشته باشد.

همچنین بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی دولتی سوریه " الدنیا" در روز چهارشنبه با این طرح دولت ترکیه مخالفت کرده بود.

دولت های انگلیس و فرانسه هم پیشاپیش به دولت بشار اسد درخصوص اقدام نظامی احتمالی علیه اردوگاه های احتمالی مذکور آوارگان در خاک سوریه هشدار داده اند.