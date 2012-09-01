  1. فرهنگ و ادب
۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۱۰

آبان به مهر خبر داد:

«در پیرهن تو سنگری جا مانده است» جانبازان را به جامعه یادآوری می‌کند

«در پیرهن تو سنگری جا مانده است» جانبازان را به جامعه یادآوری می‌کند

«در پیرهن تو سنگری جا مانده است» مجموعه شعری از علی آبان است که شامل اشعاری با موضوع جانبازان جنگ تحمیلی است و به زودی توسط انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد.

علی آبان شاعر و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «در پیرهن تو سنگری جا مانده است» مجموعه شعری درباره جانبازان است که با رویکرد نوعی اعتراض و دید انتقادی به فضای اکنون و وضعیت فعلی این پهلوانان گوشه‌نشین سروده شده است.

وی افزود: این بزرگواران فراموش‌ شده‌اند و از عظمت‌ آن‌ها یادی نمی‌شود. اگر هم یادی بشود، صرفا یادبودهای تشریفاتی را در این زمینه داریم که هر از گاهی برپا می‌شوند و هیچ‌گاه برنامه یا مراسمی که با باورهای حماسی آن‌ها همراه باشد، نداریم. به دلیل چنین شرایطی بود که با وجود مدیون دانستن خودم نسبت به جانبازان و پهلوانان واقعی هشت سال مبارزه و سلحشوری، اشعار این مجموعه را سرودم.

این شاعر گفت: امیدوارم بتوانم دین خود به جانبازان را با این کتاب ادا کنم. علاوه بر اشعار و قطعات سپیدی که در کتاب وجود دارد، 20 رباعی هم در این مجموعه به چاپ خواهد رسید. این کتاب را سال گذشته به انتشارات سوره مهر سپردم که تا جایی که اطلاع دارم، در حال حاضر به زیر چاپ رفته است و نهایتا تا یک ماه دیگر به بازار نشر ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1685739

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