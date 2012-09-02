95 هزار تن گندم از مزارع استان سمنان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: امسال از 36 هزار هکتار از مزارع گندم آبی و دیم این استان 95 هزار تن گندم برداشت شد.

وی افزود: با توجه به پایان عملیات برداشت، 85 هزار تن گندم از 28 هزار و 814 هکتار مزارع آبی و ده هزار تن از هفت هزار و 650 هکتار مزارع دیم استان سمنان برداشت شد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزایش عملکرد در واحد سطح، توسعه استفاده از کودهای سبز، آلی و زیستی، بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی، توسعه کشاورزی پایدار با استفاده از روش های کشاورزی حفاظتی و ترویج سیستم های کشت مستقیم را از مهمترین برنامه های انجام شده در خصوص گندم برشمرد.

رضوی گفت: برای محصول گندم تعداد 28 شرکت خدمات مشاوره ای با 40 کارشناس ناظر، وظیفه انتقال دانش علمی به سطح مزارع در مراحل مختلف کاشت تا برداشت با هدف ارتقای عملکرد محصول را به عهده داشتند.

وی سطح کشت گندم آبی در شهرستان گرمسار و آرادان را هشت هزار هکتار، دامغان سه هزار هکتار، سمنان دو هزار و610 هکتار، شاهرود و میامی بیش از 14 هزار و800 هکتار، مهدیشهر 350 هکتار و سطح کشت گندم دیم را هفت هزار و 650 هکتار در (منطقه کالپوش) شهرستان میامی بیان کرد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان عمده ارقام کشت شده گندم آبی استان سمنان را شامل پیشتاز گاسکوژن، سایونر، الوند، بهار و ارگ عنوان کرد و گفت: ارقام گندم دیم در این استان شامل زاگرس، کوهدشت وآذردو بوده است.

رضوی در پایان با اشاره به اینکه در طرح گندم سالجاری به دو پروژه مدیریت مزرعه و مزارع الگویی توجه شده است، اظهار داشت: در مدیریت مزارع، ارتقاء عملیات کاشت، داشت و برداشت مد نظر بوده و در مزارع الگویی به عواملی نظیرغنی سازی بذر مال ( ترکیب کود با بذر)، تغذیه گیاهی، استفاده از کودهای زیستی، آلی و ... توجه شده است.