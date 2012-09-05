  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

رئیس مرکز آزمون دانشگاه:

نتایج کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد صبح فردا اعلام می‌شود

نتایج کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد صبح فردا اعلام می‌شود

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نتایج آزمون پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد از ساعت 11:00 صبح فردا پنجشنبه از طریق پایگاه مرکز آزمون دانشگاه آزاد منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اقبالی با اعلام این خبر اضافه کرد: داوطلبان می توانند از فردا با وارد کردن اطلاعات شخصی و مراجعه به سامانه www.azmoon.comاز نتایج خود مطلع شوند.

وی گفت: در آزمون سراسری رشته های غیرپزشکی، علوم پزشکی و گزینش نظام پاره وقت سال 91 دانشگاه آزاد تعداد 432 هزار و 364 داوطلب پذیرفته شدند.

به گفته اقبالی در آزمون سراسری سال 91 انتخاب هفتم توسط دانشگاه صورت نگرفت و پذیرفته شدگان صرفا در یکی از انتخاب های اول تا ششم آزمون غیرپزشکی و یا یکی از انتخاب های چهارگانه نظام پاره وقت و یا آزمون پزشکی پذیرفته شدند.

وی در ادامه افزود: برای آن دسته از داوطلبانی که پذیرفته نشدند، امکان انتخاب رشته/ شهر مجدد از میان رشته/ شهرهایی که ظرفیت پذیرش آنها تکمیل نشده، فراهم می شود.

به گفته رئیس مرکز آزمون اکثریت پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال جاری دانشگاه آزاد در انتخاب اول خود پذیرش شدند به طوریکه در آزمون های غیرپزشکی، پزشکی و پاره وقت به ترتیب 65 درصد، 54 درصد و 83 درصد از پذیرفته شدگان در انتخاب اول خود پذیرش شدند.

وی گفت: پذیرفته شدگان این آزمون از روز شنبه 25/6/91 لغایت پنجشنبه 30/6/91 می توانند جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی محل پذیرش خود مراجعه کنند.

کد مطلب 1689619

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