به گزارش خبرنگار مهر، نشست دبیر بنیاد سعدی با خبرنگاران، روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در محل این بنیاد برگزار شد. در این نشست، مسئولان بنیاد سعدی ضمن تشریح پیشینه تأسیس، مأموریت‌ها و برنامه‌های این مجموعه، بر ضرورت تقویت دیپلماسی فرهنگی و گسترش آموزش زبان فارسی در جهان تأکید کردند.

در ابتدای نشست سید علی موسوی‌زاده، معاون بین‌الملل بنیاد سعدی، با تبریک روز خبرنگار، به معرفی دکتر قهرمان سلیمانی، دبیر بنیاد سعدی، پرداخت و گفت وی از مدیران باسابقه در حوزه‌های فرهنگی و بین‌المللی است. وی با اشاره به سوابق مدیریتی و علمی دبیر بنیاد سعدی، تجربه فعالیت در حوزه آموزش، امور فرهنگی و بین‌المللی و نیز مسئولیت‌های مرتبط با زبان فارسی در برخی کشورها را از جمله ظرفیت‌های مؤثر برای پیشبرد مأموریت‌های بنیاد سعدی برشمرد.

بنیاد سعدی؛ نهادی تخصصی برای آموزش فارسی

قهرمان سلیمانی، دبیر بنیاد سعدی، نیز در ادامه این نشست با اشاره به سابقه فعالیت‌های سازمانی در زمینه گسترش زبان فارسی، گفت: پیش از تأسیس بنیاد سعدی، موضوع توسعه زبان فارسی در خارج از کشور در قالب‌هایی از جمله شورای گسترش زبان فارسی و در ساختار نهادهای فرهنگی دنبال می‌شد، اما نیاز به نهادی تخصصی و متمرکز برای پیگیری این مأموریت، به تأسیس بنیاد سعدی انجامید.

وی افزود: هر کشور در عرصه بین‌المللی بر مزیت‌های فرهنگی خود سرمایه‌گذاری می‌کند و زبان، ادبیات، هنر و میراث فرهنگی از مهم‌ترین ابزارهای معرفی ملت‌ها به شمار می‌روند. در مورد ایران نیز زبان و ادبیات فارسی، جایگاهی محوری در بازنمایی فرهنگ و تمدن ایرانی دارد.

سلیمانی با بیان اینکه معماری، موقعیت جغرافیایی، توانمندی‌های اقتصادی و دیگر مؤلفه‌های فرهنگی ایران اهمیت فراوانی دارند، ادامه داد: با این حال، زبان و ادبیات فارسی در میان این ظرفیت‌ها، نقش برجسته‌تری در معرفی ایران در قلمرو فرهنگ جهانی ایفا می‌کند و می‌توان آن را سخنگوی فرهنگ ایرانی دانست.

حضور پایدار فارسی در جغرافیای فرهنگی جهان

دبیر بنیاد سعدی با اشاره به نفوذ تاریخی زبان فارسی در مناطق مختلف جهان، گفت: زبان فارسی در دوره‌های گوناگون، زبان دیوانی، اداری، فرهنگی و ادبی در بخش‌هایی از آسیای مرکزی، شبه‌قاره هند و دیگر مناطق بوده است. این پیشینه، ظرفیت مهمی برای استمرار ارتباط فرهنگی ایران با ملت‌هایی است که در گذشته با زبان و ادب فارسی آشنایی داشته‌اند.

وی به جایگاه شاعران و ادیبان فارسی‌زبان در جهان اشاره کرد و افزود: آثار چهره‌هایی همچون فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا و خیام، صرفاً میراث ایران نیستند، بلکه در گستره فرهنگ جهانی نیز شناخته شده‌اند و زمینه گفت‌وگو و ارتباط فرهنگی میان ایران و دیگر کشورها را فراهم می‌کنند.

سلیمانی همچنین از توجه پژوهشگران و ایران‌شناسان غیرایرانی به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی یاد کرد و گفت: علاقه و کوشش این پژوهشگران در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که فرهنگ ایرانی، به‌ویژه از مسیر زبان فارسی، از ظرفیت جذب و اثرگذاری قابل توجهی برخوردار بوده است.

مأموریت‌های بنیاد سعدی در گسترش زبان فارسی

وی با اشاره به اساسنامه بنیاد سعدی که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، گفت: این بنیاد با هدف آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، پژوهش در شیوه‌های آموزشی، تدوین و تولید منابع علمی و درسی، استانداردسازی آموزش فارسی و طراحی و توسعه سامانه‌های فناورانه فعالیت می‌کند.

دبیر بنیاد سعدی افزود: شکل‌گیری یک هسته تخصصی از استادان، پژوهشگران و کارشناسان آموزش زبان فارسی، از ضرورت‌های تحقق مأموریت این بنیاد بوده است؛ چراکه گسترش زبان فارسی در سطح بین‌المللی، نیازمند روش‌های علمی، منابع آموزشی روزآمد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

سلیمانی با تأکید بر اینکه زبان فارسی حامل فرهنگ، تاریخ، ادبیات و جهان‌بینی ایرانی است، گفت: گسترش آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان، تنها یک فعالیت آموزشی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت فرهنگی ایران برای ارتباط با جهان و معرفی میراث تمدنی کشور محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری میان بنیاد سعدی، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، رسانه‌ها و استادان زبان فارسی، زمینه برای معرفی گسترده‌تر فرهنگ ایرانی و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیاز فارسی‌آموزان در کشورهای مختلف فراهم شود.

مهم‌ترین محورهای مأموریتی معاونت های بنیاد سعدی

در ادامه نشست دبیر بنیاد سعدی با خبرنگاران، معاونان این بنیاد با معرفی سوابق اجرایی و تخصصی خود، مهم‌ترین محورهای مأموریتی حوزه‌های توسعه منابع انسانی، آموزش و پژوهش، و امور بین‌الملل را تشریح کردند.

در این بخش از نشست، قهرمان سلیمانی، دبیر بنیاد سعدی، با معرفی معاونان مجموعه گفت: دکتر محمدعلی کیانی مسئولیت معاونت توسعه منابع انسانی را بر عهده دارند، احمد رمضانی معاون آموزش و پژوهش است و موسوی‌زاده نیز به عنوان معاون بین‌الملل فعالیت می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد معرفی مستقیم مدیران، به شناخت عمیق‌تر خبرنگاران از ساختار و ظرفیت‌های بنیاد سعدی کمک کند.

محمدعلی کیانی، معاون توسعه منابع انسانی بنیاد سعدی، در این نشست با اشاره به سوابق خود گفت: طی حدود ۲۰ سال فعالیت، در حوزه‌های فرهنگی و بین‌المللی مسئولیت‌های مختلفی بر عهده داشته و در کشورهایی چون بلغارستان، ارمنستان و پاکستان مأموریت فرهنگی داشته است.

وی افزود: در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز مسئولیت‌هایی از جمله مدیرکلی همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور، مدیرکلی تشریفات و برخی مسئولیت‌های مرتبط با هماهنگی‌های فرهنگی و رسانه‌ای را بر عهده داشته است. کیانی با اشاره به تجربیات خود در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی، ابراز امیدواری کرد این سوابق در خدمت پیشبرد برنامه‌های بنیاد سعدی قرار گیرد.

فناوری در خدمت تقویت «سمفونی زبان فارسی»

احمد رمضانی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی، نیز در این نشست با معرفی حوزه مسئولیت خود گفت نزدیک به دو سال است که در بنیاد سعدی مشغول فعالیت است و تلاش دارد در کنار دیگر همکاران، به تقویت آموزش و پژوهش زبان فارسی کمک کند. وی با اشاره به پیشینه تخصصی خود در زبان‌شناسی و آموزش، افزود: در حوزه آموزش زبان، به‌ویژه آموزش به کودکان و کودکان با نیازهای ویژه، فعالیت کرده و در وزارت آموزش و پرورش و مراکز پژوهشی نیز مسئولیت‌هایی داشته است.

رمضانی با تشریح مأموریت‌های معاونت آموزش و پژوهش گفت: سیاست‌گذاری در حوزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، نظارت بر دوره‌های آموزشی، تربیت مدرس، تدوین ضوابط سنجش و برگزاری آزمون‌های بسندگی زبان فارسی از مهم‌ترین وظایف این معاونت است.

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی با اشاره به تولیدات این بنیاد اظهار داشت: تاکنون حدود ۴۰ اثر آموزشی از سوی بنیاد سعدی منتشر شده و این آثار، مهارت‌های مختلف زبانی از جمله خواندن، شنیدن، گفتن و نوشتن را در سطوح گوناگون در بر می‌گیرد. وی افزود: از جمله این منابع می‌توان به مجموعه‌هایی مانند مینا، گام اول، شیراز، لذت خواندن، آموزش‌های کاربردی دستور زبان و واژگان اشاره کرد.

رمضانی همچنین از راه‌اندازی سامانه یکپارچه آموزش بنیاد سعدی با نشانی online.persianlearning.com خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این سامانه، دسترس‌پذیرتر کردن محتوای آموزشی و حرکت از محتوای صرفاً مکتوب به سوی محتوای چندرسانه‌ای است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه آموزش مجازی بدون بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست، افزود: بنیاد سعدی در نظر دارد با تقویت این سامانه، زمینه برگزاری آزمون‌های تخصصی سنجش شایستگی زبانی و نیز برگزاری المپیاد زبان و ادبیات فارسی را فراهم کند.

تمرکز بر تربیت مدرس بومی و آینده‌پژوهی زبانی

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی در بخش دیگری از سخنان خود، تربیت مدرس بومی را از اولویت‌های مهم این بنیاد دانست و گفت: چنانچه زبان‌آموزان یا دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند ارمنستان وارد دوره‌های آموزشی ایران شوند و پس از گذراندن مسیر کارشناسی ارشد یا دکتری به مدرس زبان فارسی تبدیل شوند، می‌توانند در بلندمدت نقش مؤثرتری در گسترش زبان فارسی ایفا کنند.

وی همچنین از توجه به موضوعاتی چون آینده‌پژوهی، پیکره زبان فارسی و منابع تطبیقی در برنامه‌های پژوهشی بنیاد سعدی خبر داد.

در ادامه این نشست، بر بهره‌گیری از تجربه‌های انباشته مدیران بنیاد سعدی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی تأکید شد. مسئولان بنیاد با اشاره به سوابق چند دهه فعالیت در سازمان‌های فرهنگی و مأموریت‌های خارج از کشور، تصریح کردند که همه این تجربیات باید در خدمت تقویت جایگاه زبان فارسی در عرصه جهانی قرار گیرد. سپس خبرنگاران حاضر در جلسه به پرسش از دبیر و معاونان این بنیاد پرداختند و در پایان، مدیران بنیاد سعدی ابراز امیدواری کردند با همکاری رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، استادان و نهادهای تخصصی، زمینه برای گسترش مؤثرتر زبان و ادبیات فارسی در سطح بین‌المللی فراهم شود.