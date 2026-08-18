  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

انفجار در کارخانه فنلاندی در نزدیکی مرز روسیه

انفجار در کارخانه فنلاندی در نزدیکی مرز روسیه

منابع خبری از وقوع یک انفجار در کارخانه فنلاندی در نزدیکی مرز روسیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، خبرگزاری فنلاندی Yle خبر داد که انفجاری در کارخانه فرآوری فنلاند در چند کیلومتری مرز روسیه رخ داده است.

تونی جاکو، رئیس آتش نشانی کارخانه اظهار داشت که انفجار ممکن است ناشی از نقص فنی باشد. این کارخانه در چند کیلومتری مرز روسیه واقع شده است.

به گفته این خبرگزاری، این حادثه حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی در یک مخزن ذخیره مایعات در فضای باز رخ داده است و علت انفجار هنوز مشخص نشده است.

این شرکت اعلام کرد که تولید در کارخانه برای ارزیابی خسارت و انجام تعمیرات لازم به حالت تعلیق درآمده است.

کد مطلب 6920496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها