به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات مرتبط با وصول حق‌ بیمه، مطالبات معوق از کارفرمایان، پوشش بیمه‌ای مشاغل خاص، نگهداشت بیمه‌شدگان و واقعی کردن دستمزدها در جلسه‌ای با حضور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و مشارکت ویدیوکنفرانسی مدیران استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: در اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین‌اجتماعی، حق همگانی شناخته شده است؛ در اصول دیگری از قانون اساسی نیز مسئله عدالت مورد اشاره قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شمولیت، حق همگانی باید مهم شمرده شود، تصریح کرد: به این واسطه جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی باید مشمول عدالت شده و از مستمری بازنشستگی و خدمات درمان استفاده کنند.

محمدی ادامه داد: سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات به جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان و تضمین آینده جمعیت تحت پوشش شکل گرفته است.

به گفته وی، مشروعیت و کارآمدی، موضوعاتی است که به واسطه آن امکان کسب و ارتقای سطح رضایت عمومی فراهم خواهد شد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: در کشور کارفرمایانی فعال هستند که با وجود حرکت در مسیر تحول و کارآفرینی، با چالش‌هایی مواجه‌اند و این وضعیت به دلیل عدم کارآمدی برخی سازمان‌ها در مأموریت‌های محوله است.

‌وی در ادامه با بیان اینکه در این شرایط خاص کشور و پیچیدگی‌های موجود، اقدامات سازمان در راستای ارائه خدمات به جامعه ذی‌نفعان و مخاطبان، مهم و قابل تقدیر است، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هم‌آفرینی لازم، برنامه‌ها و اقدامات را در این جهت پیش ببریم.

محمدی افزود: در این شرایط باید میزان مشروعیت و کارآمدی خود را در تأمین‌اجتماعی به عنوان سازمانی که در قانون اساسی برای آن مسئولیت‌های دیده شده، مورد سنجش قرار دهیم. از طرفی باید ببینیم که شرکای اجتماعی کارفرمایی، کارگری، بازنشستگی و دیگر ذی نفعان از وضعیت موجود چه میزان رضایتمندی دارند.

وی همچنین با بیان اینکه توانمندی موجود در سازمان تأمین‌اجتماعی را باید فرصتی برای ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش دانست، گفت: نباید فراموش کنیم که هر اقدام سازمان تأمین اجتماعی به واسطه تأثیرگذاری در سطوح ملی، به کارآمدی و مشروعیت مرتبط می‌شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه عدم تحقق وصول حق‌بیمه پیش‌بینی شده، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: به واسطه وسعت ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی، هرگونه وقفه در انجام کارهای سازمان، بر وضعیت‌هایی در سطوح ملی تأثیرگذار خواهد بود.

محمدی افزود: باید توجه داشته باشیم که هرگونه منابع حاصل از استقراض برای ایفای تعهدات سازمان‌ها، در سطح ملی آسیب‌زا است. به این واسطه باید در راستای وصول درآمدهای سالم سازمان تأمین اجتماعی کوشا باشیم و امید که این مهم با همکاری همگان رخ دهد.