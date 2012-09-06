نامگذاری بوستانی به نام شهید احمد روشن در اندیشه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کاویانی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه عمرانی این شهر که با حضور استاندار تهران، نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس ، فرماندار شهریار و شهردار شهریار برگزار شد، اظهار داشت: امروز 6 پروژه در شهر اندیشه افتتاح شده است که شامل بازار روز زیتون در زمینی به مساحت شش هزار و 400 متر مربع و زیربنای چهار هزار متر مربع و با اعتبار 50 میلیارد ریال و فرهنگسرای سعدی در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و با اعتبار 20 میلیارد ریال و بوستان چهار و سه دهم هکتاری در جنب این فرهنگسرا با اعتبار 45 میلیارد ریال بوده است.

این مسئول ادامه داد: از دیگر پروژه های افتتاح شده در امروز توسط استاندار تهران می توان به بوستان شهید احمد روشن در زمینی به مساحت 11 هزار متر مربع با اعتبار هشت میلیارد ریال ساخته شد اشاره کرد.

وی افزود: در مراسم افتتاحیه این بوستان خانواده شهید احمدی روشن نیز حضور داشتند و در نهایت از تندیس این شهید در این بوستان رونمایی شد.

شهردار اندیشه ادامه داد: بوستان آزادگان از دیگر پروژه های افتتاح شده بود که در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع و اعتبار 9 میلیارد ریال و بوستان رز در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع و اعتبار 800 میلیون ریال احداث شده است.

