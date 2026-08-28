آمریکا در جنگ نظامی شکست خورد و در جنگ اقتصادی به اهدافش نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه این شهر با تبریک سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: ولادت پیامبر اسلام(ص) حادثهای بزرگ و جهانی بود و این ولادت مقدمه بعثت و هدایت انسانها از ظلمت جهل و نادانی به سوی نور توحید، معرفت و معنویت است.
وی با اشاره به جایگاه نماز و آموزههای دینی افزود: اگر نماز و آموزههای دینی در زندگی انسان نباشد، جامعه از مسیر هدایت فاصله میگیرد و انسان گرفتار انحراف و گمراهی میشود.
ضرورت ترویج فرهنگ وقف و صدقه جاریه
امام جمعه یاسوج با اشاره به اهمیت صدقه جاریه گفت: پس از مرگ انسان، اعمال شخصی او مانند نماز و روزه متوقف میشود، اما برخی اعمال خیر همچنان برای انسان ثواب به همراه دارد.
وی افزود: ساخت مدرسه، مسجد، بیمارستان، حوزه علمیه، وقف زمین و باغ برای امور خیر، حفر چاه و ایجاد امکاناتی که مردم از آن استفاده کنند، از مصادیق صدقه جاریه است و آثار و برکات آن برای انسان باقی میماند.
آیت الله حسینی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی فرهنگهای اجتماعی گفت: باید فرهنگهای خوب و معنوی را در جامعه ترویج کنیم و از شکلگیری فرهنگهای نادرست که هزینههای سنگینی به مردم تحمیل میکنند، جلوگیری شود.
آمریکا در جنگ اقتصادی نیز شکست میخورد
وی با اشاره به تحولات اخیر و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران بیان کرد: محاصره دریایی، تحریم و فشار حداکثری موضوع جدیدی نیست و آمریکا در گذشته نیز تلاش کرد با تحریمهای شدید، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد، اما در این سیاست نیز شکست خورد.
امام جمعه یاسوج تأکید کرد: با حول و قوه الهی، ملت ایران در این محاصره و تحریم نیز آمریکا را شکست خواهد داد و نیروهای مسلح و مجموعه نظام باید آمادگی لازم را در حوزه اقتصادی و نظامی داشته باشند.
وی با اشاره به احتمال اقدامات نظامی دشمن گفت: باید برای همه احتمالات آماده باشیم و در برابر هرگونه حمله دشمن، پاسخ متناسب داده شود.
آیت الله حسینی افزود: در جنگ اخیر مشخص شد آمریکا کشوری نیست که شکستناپذیر باشد و افسانه شکستناپذیری آمریکا فرو ریخت.
پیروزی ملت ایران در برابر آمریکا
وی گفت: وقتی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران که از نظر آنها در ردههای پایینتر قدرت نظامی قرار داشت، شکست خورد، مشخص شد که آمریکا قابل شکست است.
امام جمعه یاسوج ادامه داد: همه تحلیلگران سیاسی و نظامی دریافتند که پیروز میدان، ملت قهرمان ایران و شکستخورده میدان، آمریکا و جبهه استعمار و استکبار است.
تأکید بر حفظ وحدت در شرایط جنگی
وی با اشاره به هفته دولت اظهار کرد: از دولتمردان، خدمتگزاران جامعه، رئیسجمهور، وزرا، استانداران و مدیران کل که در حال خدمت به مردم هستند، تشکر میکنم و هفته دولت را به آنان تبریک میگویم.
آیت الله حسینی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی همچنان وجود دارد، افزود: همه دولتها با مشکلات و فشارهای اقتصادی مواجه هستند، اما امروز باید بیش از گذشته مراقب مسئله وحدت باشیم.
امام جمعه یاسوج تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و جدایی میان حاکمیت و ملت و همچنین دولت و مردم است، در حالی که شرایط امروز کشور عادی نیست و جمهوری اسلامی ایران همزمان با جنگ نظامی و اقتصادی مواجه است.
وی گفت: با وجود هدف قرار گرفتن زیرساختها و شهادت تعدادی از مسئولان و نیروها، در حوزههایی مانند برق، آب، گاز و سایر بخشها اختلال گستردهای در زندگی عمومی مردم ایجاد نشد.
آیت الله حسینی بیان کرد: اقتدار امروز کشور مرهون حضور و همراهی مردم است و مردم ایران با ایستادگی در کنار نظام، اسلام و کشور، عزت و استقلال ایران را حفظ کردهاند.
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