طرح هجرت سه در مهارت آموزی دانش آموزان نقش بسزایی دارد

سرهنگ داود بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سپاه ناحیه البرز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش این شهرستان در تابستان 91 برنامه های متنوع علمی و آموزشی، تربیتی، عقیدتی برای دانش آموزان این شهرستان بنام طرح هجرت سه برگزار کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه البرز ضمن قدردانی از همکاری بی دریغ اداره کل آموزش و پرورش شهرستان البرز در اجرای طرح هجرت و بسیج سازندگی دانش آموزان افزود: طرح هجرت زمینه تقویت و تعمیق باورهای دینی و مذهبی دانش آموزان را فراهم می کند.

سرهنگ بهرامی یادآورشد: طرح هجرت زمینه ساز ایجاد نشاط روحیه و افزایش مسئولیت پذیری در جوانان و نوجوانان که آینده سازان ایران اسلامی هستند است.

وی بیان کرد: امروز رسالت جوانان در سنگر دفاع از ارزش های والای اسلامی رسالتی حساس، سنگین و همدلی و همیاری در آینده سازان این مرز و بوم موجب اقتدار ایران در عرصه های بین المللی خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه البرز با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان در طرح هجرت سه شهرستان البرز عنوان کرد: 12 هزار متر مربع در زیبا سازی کلاسها و دیوارهای محوطه مدارس توسط هفت هزار نفر روز دانش آموز انجام شده است.

وی افزود: از دیگر فعالیت های این طرح بهسازی و تعمیر 400 میز و نیمکت کلاس و دو هزار متر مربع رنگ آمیزی و نقاشی توسط دانش آموزان زیرنظر مربی است که در تابستان 91 در قالب طرح هجرت سه صورت گرفته است.

وی، با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) مبنی بر استفاده از جوانان برای سازندگی کشور در اوقات فراغت بیان کرد: همکاری و همیاری جوانان و نوجوانان دانش آموز باعث می شود آنها به مشقت و سختی کارها برای تعمیر و بهسازی مدارس پی ببرند و باعث شود در دوره تحصیل در نگهداری آن کوشا باشند و همچنین این پیام را انتقال دهند.

سرهنگ بهرامی تصریح کرد: حضور جهاد گونه دانش آموزان در این هوای گرم نشان دهنده وجود باورهای عمیق دینی و اسلامی در جوهره وجود آنان است.

وی گفت: این نشان دهنده اعتقاد قوی دانش آموزان این شهرستان است که در اوقات فراغت در راستای محرومیت زدایی کشور و توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور فعالیت می کنند.

وی، با اشاره به فعالیت های تربیتی و فرهنگی در کنار فعالیت های بسیج سازندگی گفت: شرکت در حلقه های صالحین و نماز

جماعت و کلاس های تربیتی، علمی و سیاسی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از دیگر برنامه های این طرح هجرت است.

فرمانده سپاه ناحیه البرز بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی و همچنین آموزش و بازدید از کارخانجات صنعتی را از دیگر فعالیت های این طرح برشمرد.

وی با اشاره به بیانات شهید رجایی که در تابستان مدرسه تعطیل می شود ولی تربیت تعططیل نمی شود بیان کرد: هم اکنون 24 پایگاه بیسج در شهرستان البرز فعالیت های فرهنگی، آموزشی، قرآنی، خط و نقاشی، احکام و سالن ورزشی را به علاقه مندان ارائه می دهد.

